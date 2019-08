BREAKING NEWS | Anuntul facut de Narcis Raducan despre venirea lui Costel Enache la FCSB: "Dupa meciul cu Poli Iasi, se poate intampla orice!"

Noul director sportiv de la FCSB a vorbit la Ora Exacta in Sport despre situatia postului de antrenor.

Narcis Raducan a negat ca FCSB l-a contactat pe Costel Enache pentru venirea la echipa.

„S-au vehiculat 2-3 antrenori si mi-a spus parerea. Eu am spus ca mi-ar placea sa lucrez cu Enache, pe care-l stiu de foarte mult timp. Il apreciez foarte mult. Dar nu am negociat cu Enache, ca tot ne-a acuzat (Iuliu Muresan) ca am vorbit cu el.



Costel este sub contract, iar noi avem un antrenor. Ar fi incorect sa vorbim despre alt tehncian. Trebuie sa-mi protejez echipa inainte de meciul cu Poli Iasi. Dupa acest meci, sigur, se poate intâmpla orice” a spus Narcis Raducanu la Pro X.