FCSB - Milsami Orhei, in Europa League | Tot lotul moldovenilor valoreaza cat Florinel Coman! Care e cel mai scump jucator de la Milsami

FCSB a picat cu Milsami Orhei in preliminariile Europa League!

FCSB merge in Moldova pentru primul tur preliminar din Europa League! Milsami Orhei, echipa infiintata in 2005, a iesit in calea ros-albastrilor. La Orhei a fost legitimat Romeo Surdu, iar in sezonul trecut a incheiat pe locul 3 in clasament.



Milsami Orhei, lot de 3,5 milioane euro!

Milsami Orhei pare un adversar mult mai slab cotat decat FCSB! Tot lotul moldovenilor e cotat la 3,5 milioane de euro, in timp ce echipa lui Bogdan Andone este evaluata in acest moment la 33,10 milioane euro.

"Vedeta" moldovenilor este Alexandru Antoniuc, mijlocas dreapta in varsta de 30 de ani cu selectii la nationala Moldoveni. Jucatorul este cotat la 400.000 euro in acest moment. Dumitru Grauru, fundasul dreapta, e cotat la 300.000 euro.

Cel mai bine cotat jucator de la FCSB este Dennis Man, 5,5 milioane de euro, prezent cu nationala U21 la EURO 2019 in Italia si San Marino. Florinel Coman este cotat cat tot lotul lui Milsami - 3,5 milioane euro!

Meciul tur va avea loc pe 11 iulie, pe terenul lui FCSB, iar returul pe 18 iulie.