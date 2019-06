Teja NEMULTUMIT la reunirea lui Poli Iasi! Ce mesaj a transmis fostul antrenor de la FCSB: "Din pacate nu s-a schimbat"

Poli Iasi s-a reunit astazi sub comanda lui Mihai Teja.

Dupa despartirea de FCSB, Mihai Teja a semnat cu Poli Iasi si astazi echipa s-a reunit sub comanda acestuia.

Mihai Teja e nemultumit



Mihai Teja e nemultumit de conditiile de antrenament si transmite un mesaj oficilalilor clubului si spera ca sa se rezolve problemele.

"Tot timpul trebuie sa o iei de la capat, in orice moment, indiferent la ce echipa esti, indiferent ce meserie ai, trebuie sa o iei de la capat si cu speranta ca totul va fi bine. Din pacate, nu s-a schimbat nimic de cand am fost eu ultima data, cu toate ca mi s-a promis ca se vor demara lucrarile de pentru a schimba suprafata terenului 2 de antrenament. Lucrul acesta, sincer sunt un pic dezamagit, dar eu in continuare sper si cred ca lucrurile se vor schimba si vor fi ok.

E destul de greu, au ramas vreo 7 jucatori, e greu sa-ti dai cu parerea. Vreau si eu sa-i vad la antrenament. Multi dintre ei cred ca au facut lucruri frumoase aici, s-au calificat in play-off, ma refer la Frasinescu, la Mihalache, la Rus, la jucatori cu experienta, jucatori care cu siguranta pot mai mult si in continuare sa ne bazam pe ei" a spus Teja pentru Telekomsport.

Staff-ul lui Teja pentru sezonul viitor.



Fostul tehnician de la FCSB si-a ales si staff-ul pentru urmatorul sezonul. Va colabora cu Costel Pana, fostul mijlocas dinamovist, analistul video Ciprian Nita, in timpe ce Jose Schneider Tirado va fi preparator fizic, iar Benone Dohot antrenor cu portarii.

Jucatorii prezenti la reunire



Denis Rusu,Jacob Samnik,Tarnovanu Stefan, Axinte Teodor, Alberto Cobrea, Laurentiu Rus, Narcis Badic, Ovidiu Mihalache, Vlad Danale, Gabriel Bosoi, Cosmin Frasinescu, Madalin Mihaescu, Marius Chelaru, Francis Cristea, Pipos Mario, Ionut Pantiru, Lewis Enoh, Adria Gallego, Sabin Moldovan, Alex Negrea, Alessio Carlone, Loshaj, Răzvan Mocanu si juniorii Alexandru Zaharia, Tanase Andrei, Dodan Robert, Armeanu Mihai, Andrei Moisa, Dragos Tibucanu, Ionut Rusu, Vasilica Vladeanu.