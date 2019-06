CFR da peste jucatorul care a refuzat-o in aceasta iarna! Le-a spus "Nu!" campioanei si celor de la FCSB ca sa ajunga la Astana

La adversara CFR-ului joaca Dorin Rotariu, care a ajuns la Astana in luna februarie.

Fotbalistul roman a semnat pe 4 ani cu echipa din Kazahstan.

Plecat de la Brugge initial pentru un imprumut pana in vara, belgienii l-au cedat definitiv pe mijlocasul roman cumparat de la Dinamo cu 2.7 milioane de euro in 2017.

Brugge l-a imprumutat la Excelsior Mouscron in sezonul urmator, iar apoi la Az Alkmaar, care nu l-a mai folosit din decembrie.

In perioada de tatonari pentru un transfer definitiv, FCSB, CFR Cluj si Craiova au fost echipele din Liga 1 care s-au interesat de serviciile mijlocasului roman.

Rotariu, multumit de transferul la Astana

"Am vrut o schimbare si am vrut sa joc. Nu este prima mea mutare, asta m-a ajutat. Este deja al patrulea club la care evoluez si asta ma ajuta foarte mult. Cand treci pe la mai multe cluburi, ajungi sa te acomodezi mai usor", a declarat Dorin Rotariu imediat dupa ce a ajuns in Kazahstan.

El a cucerit si primul trofeu cu noua sa echipa inca de la debutul sau in tricoul Astanei.

Odata cu transferul in Kazahstan, Rotariu si-a schimbat si postul in teren.

"Momentan joc al doilea varf si ma simt bine. Nu e un post nou, am jucat si la Dinamo, la Brugge si la Muscron. Este a doua mea pozite. Pentru mine, cel mai mult a contat sa joc", a declarat Rotariu.

Dorin Rotariu are 23 de ani si a fost convocat de Cosmin Contra in loturile nationalei Romaniei pentru cele patru meciuri jucate pana acum in preliminariile UEFA EURO 2020.