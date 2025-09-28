Ultimele rezultate din campionat, culminând cu înfrângerea usturătoare, 1-3, în fața celor de la FC Botoșani, nu sunt un accident, ci consecința directă a unor cifre dezastruoase în fața porții. Statistica ultimelor 10 partide oficiale dezvăluie un adevăr dureros pentru fanii roș-albaștri: echipa antrenată de Elias Charalambous suferă de o ineficiență cronică în interiorul careului advers.



O adevărată fobie a golului



Datele statistice sunt implacabile și scot la iveală paradoxul echipei. Cu o medie de 17.4 șuturi pe meci, una dintre cele mai ridicate din campionat, FCSB reușește să marcheze doar 1.2 goluri pe partidă. Problema devine evidentă atunci când analizăm proveniența acestor goluri. Din nu mai puțin de 102 șuturi expediate din interiorul careului în ultimele 10 meciuri, doar 12 și-au atins ținta. Mai mult, atacul vicecampioanei pare complet blocat atunci când vine vorba de execuții de la distanță, cu 0 goluri marcate din 72 de încercări.



Tabloul este completat de o ratare sistematică a ocaziilor clare. Din cele 2.4 ocazii mari create în medie pe meci, 1.4 sunt irosite cu nonșalanță. Această ineficiență este dublată de o apărare fragilă, care a încasat 18 goluri în aceeași perioadă, transformând echipa într-una dintre cele mai vulnerabile din prima ligă.

