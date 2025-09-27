FCSB și Universitatea Craiova, singurele reprezentate ale României în grupele cupelor europene, au fost repartizate în grupa B din Cupa României și ar trebui să se înfrunte în etapa a treia, în jurul datei de 17 decembrie.

Universitatea Craiova - FCSB, din Cupa României, în aer. Mihai Stoica: "Un haos total"



Partida dintre Universitatea Craiova și FCSB nu se poate juca însă la data respectivă, având în vedere că oltenii au programat pe 18 decembrie meciul cu AEK Atena din ultima etapă a grupei de Conference League. Cum în 2025 nu mai sunt date libere, FRF va încerca, cel mai probabil, să amâne meciul pentru startul anului următor.



FCSB, prin vocea lui Mihai Stoica, se opune categoric disputării meciului cu Universitatea Craiova în prima jumătate a lunii ianuarie, atunci când campioana are programat cantonamentul de iarnă.



"Ăsta e un haos total, să programezi Cupa României știind că Universitatea Craiova joacă în Conference League. Eu nu nicio propunere. Spun doar atât: noi de pe 4 pe 15 ianuarie avem plătit deja avansul pentru cantonament în Turcia. Nu cumva să le vină vreo idee și să nu mai avem pauză competițională. E haos mare!", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.



Programul din grupa B a Cupei României



Etapa 1: CS Sănătatea – Universitatea Craiova, CS Gloria Bistrița – FCSB, UTA Arad – ACS Petrolul 52

ACS Petrolul 52 – Universitatea Craiova, UTA Arad – FCSB, CS Sănătatea – CS Gloria Bistrița Etapa 3: Universitatea Craiova – FCSB, CS Sănătatea – ACS Petrolul 52, CS Gloria Bistrița – UTA Arad



