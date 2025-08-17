Oltenii au început ”ca din tun” noul sezon de Superliga României. După cinci etape, echipa lui Mirel Rădoi este pe primul loc, cu 13 puncte și patru victorii.



Csikszereda - Universitatea Craiova, ora 16:15, LIVE TEXT



De partea cealaltă, Csikszereda este ultima clasată, cu un singur punct după cinci etape, obținut în prima etapă, cu Dinamo (2-2).



FC Csikszereda și Universitatea Craiova s-au mai întâlnit doar în Cupa României, pe 28 februarie 2019, când oltenii s-au impus pe teren advers cu 3-0 (Dimitrov, Bărbuț, Koljic / antrenori V. Suciu / D. Mangia).



20 dintre cei 23 de jucători utilizați de ciucani în cele patru partide din ediția curentă s-au aflat la debut în Superliga României.



Universitatea Craiova s-a bazat pe 28 de fotbaliști, dintre care șase sunt autohtoni care nu au împlinit încă 20 de ani.

