FOTO Daniel Pancu a împlinit 48 de ani! Gestul făcut de Rapid pentru fostul atacant din Giulești

Daniel Pancu a &icirc;mplinit 48 de ani! Gestul făcut de Rapid pentru fostul atacant din Giulești Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Daniel Pancu a împlinit astăzi 48 de ani.

TAGS:
Daniel PancuRapid
Din articol

Fostul atacant din Giulești și-a încheiat cariera de fotbalist în 2018 la Rapid. A continuat în antrenorat și a dirijat echipa de sub Podul ”Grant”. Ulterior, a fost și președinte în Giulești.

Daniel Pancu a ocupat aceeași funcție și la ACSM Poli Iași, iar la FC Voluntari a fost antrenor în cadrul academiei. În 2022 a primit postul de selecționer al României U20 și, după un an, a fost avansat la România U21.

Daniel Pancu a împlinit 48 de ani! Gestul făcut de Rapid pentru fostul atacant din Giulești

Fostul atacant va da lovitura de start simbolică duminică seară la derby-ul Rapid - FCSB, din etapa #6. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

”La mulți ani, Pancone!”, a scris Rapid pe Facebook. ”Legendarul Daniel Pancu împlinește astăzi 48 de ani! Diseară îi vom ura cu toții 'La mulți ani!' pe Arena Națională. 

Va da lovitura de start în derby-ul cu FCSB!”, au adăugat giuleștenii, alături de câteva fotografii cu Daniel Pancu în echipamentul formației de sub Podul ”Grant”.

  • 532534939 1313060167491737 4249390979640551734 n
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

La ce echipe a jucat Daniel Pancu

Crescut de Politehnica Iași, Pancu a ajuns în 1997 în București. A semnat cu Rapid, apoi a evoluat pentru Cesena, Beșiktaș, Bursaspor, Terek Grozny, CSKA Sofia, FC Vaslui și FC Voluntari și s-a retras la Rapid.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
REZUMAT. Ce s-a întâmplat la întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente
REZUMAT. Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat la &icirc;nt&acirc;lnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente
ARTICOLE PE SUBIECT
Mircea Rednic, &icirc;nfr&acirc;ngere usturătoare! Campioana Belgiei a dat de păm&acirc;nt cu Standard Liege
Mircea Rednic, înfrângere usturătoare! Campioana Belgiei a dat de pământ cu Standard Liege
ULTIMELE STIRI
Csikszereda - Universitatea Craiova, ora 16:15, LIVE TEXT. Liderul &icirc;nt&acirc;lnește ultima clasată
Csikszereda - Universitatea Craiova, ora 16:15, LIVE TEXT. Liderul întâlnește ultima clasată
Rapid - FCSB, LIVE TEXT de la ora 21:30 | Derby incendiar pe Arena Națională
Rapid - FCSB, LIVE TEXT de la ora 21:30 | Derby incendiar pe Arena Națională
FC Bayern a c&acirc;știgat Supercupa Germaniei! Imagini spectaculoase de la Stuttgart
FC Bayern a câștigat Supercupa Germaniei! Imagini spectaculoase de la Stuttgart
Andrei Nicolescu anunță: &rdquo;Negocierile s-au blocat&rdquo;
Andrei Nicolescu anunță: ”Negocierile s-au blocat”
Manchester United - Arsenal, &icirc;n direct pe VOYO de la 18:30 | Meci de foc pe Old Trafford
Manchester United - Arsenal, în direct pe VOYO de la 18:30 | Meci de foc pe Old Trafford
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Coman, mister deslușit de antrenorul lui din Qatar: &bdquo;Asta e situația, iar el știe părerea mea&ldquo;

Coman, mister deslușit de antrenorul lui din Qatar: „Asta e situația, iar el știe părerea mea“

Transfer de impact &icirc;nainte de Aberdeen - FCSB: M&acirc;ine face vizita medicală și semnează!

Transfer de impact înainte de Aberdeen - FCSB: "Mâine face vizita medicală și semnează!"

Compagno, cea mai proastă decizie a lui Gigi Becali din ultimii ani: ce face italianul, fabulos!

Compagno, cea mai proastă decizie a lui Gigi Becali din ultimii ani: ce face italianul, fabulos!

&rdquo;Ianis Hagi, la Genoa?&rdquo; Răspunsul lui Răzvan Raț

”Ianis Hagi, la Genoa?” Răspunsul lui Răzvan Raț

Gigi Becali, ofertă pentru revenirea lui Florinel Coman la FCSB: E posibil să se facă

Gigi Becali, ofertă pentru revenirea lui Florinel Coman la FCSB: "E posibil să se facă"

E oficial! Coman și-a schimbat echipa: &bdquo;Bun venit!&ldquo;

E oficial! Coman și-a schimbat echipa: „Bun venit!“

CITESTE SI
Nicio &icirc;nțelegere la summit-ul din Alaska. Putin: Ucraina, &rdquo;o națiune frățească&rdquo;. Trump: &rdquo;A fost foarte profund&rdquo;

stirileprotv Nicio înțelegere la summit-ul din Alaska. Putin: Ucraina, ”o națiune frățească”. Trump: ”A fost foarte profund”

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Nicușor Dan, despre summit-ul din Alaska: O primă etapă pentru negocierile de pace. Trump face eforturi să oprească războiul

stirileprotv Nicușor Dan, despre summit-ul din Alaska: O primă etapă pentru negocierile de pace. Trump face eforturi să oprească războiul

Noua hartă a Ucrainei, desenată &icirc;n Alaska. Putin i-a spus lui Trump că dacă primește această regiune, războiul se &icirc;ncheie

stirileprotv Noua hartă a Ucrainei, desenată în Alaska. Putin i-a spus lui Trump că dacă primește această regiune, războiul se încheie

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!