Fostul atacant din Giulești și-a încheiat cariera de fotbalist în 2018 la Rapid. A continuat în antrenorat și a dirijat echipa de sub Podul ”Grant”. Ulterior, a fost și președinte în Giulești.



Daniel Pancu a ocupat aceeași funcție și la ACSM Poli Iași, iar la FC Voluntari a fost antrenor în cadrul academiei. În 2022 a primit postul de selecționer al României U20 și, după un an, a fost avansat la România U21.



Daniel Pancu a împlinit 48 de ani! Gestul făcut de Rapid pentru fostul atacant din Giulești



Fostul atacant va da lovitura de start simbolică duminică seară la derby-ul Rapid - FCSB, din etapa #6. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



”La mulți ani, Pancone!”, a scris Rapid pe Facebook. ”Legendarul Daniel Pancu împlinește astăzi 48 de ani! Diseară îi vom ura cu toții 'La mulți ani!' pe Arena Națională.



Va da lovitura de start în derby-ul cu FCSB!”, au adăugat giuleștenii, alături de câteva fotografii cu Daniel Pancu în echipamentul formației de sub Podul ”Grant”.

