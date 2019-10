FCSB - DINAMO 1-1 | A fost penalty la faza care l-a scos din minti pe Becali? Verdictul dat de Ion Craciunescu: "Hai sa vedem cine pe cine ataca!"

FCSB si Dinamo au remizat in "Derby de Romania", scor 1-1 pe National Arena. Ciobotariu a deschis scorul pentru oaspeti, iar Florinel Coman a egalat tot in prima repriza.

Meciul dintre FCSB si Dinamo a fost unul marcat de incidente. Istvan Kovacs, arbitrul partidei, a fost nevoit sa intrerupa jocul timp de 10 minute ca urmare a scandarilor rasiste ale suporterilor, dar si a comportamentului acestora. Ultrasii au aruncat cu brichete si monede. Kovacs a avut parte de o seara grea, pentru ca a avut de judecat si cateva faze controversate.

Si FCSB, si Dinamo au cerut penaltyuri

FCSB a cerut un penalty in minutul 70 al partidei, la o intrare prin alunecare a lui Corbu in propriul careu. Gnohere a acuzat o lovitura puternica si a solicitat 11 metri, insa Kovacs a lasat jocul liber.

De cealalta parte, Dinamo a cerut penalty in minutul 43, reclamand un hent al lui Iulian Cristea in careu. Nistor a centrat, Montini a reluat cu capul, Balgradean a respins pana la Popescu. Fundasul a sutat din apropiere in mana lui Cristea.

Cum ar fi judecat Craciunescu cele doua faze

Ion Craciunescu a dat verdictul la finalul partidei.

Craciunescu, despre faza de penalty reclamata de FCSB

"Istvan Kovacs a considerat ca a fost atac la minge. Este o faza grea, nu se vede bine. Haideti sa vedem cine pe cine loveste, cine pe cine ataca. Gnohere se vaita, dar el se duce cu piciorul deasupra, direct pe piciorul adversarului. Decizia corecta aici era lovitura libera pentru Dinamo, daca oprea jocul. El a considerat ca a fost o lupta corecta pentru minge", a spus Craciunescu la Digi.

Craciunescu, despre faza de penalty reclamata de Dinamo

"Mie mi s-a parut ca se poate acorda penalty, pentru ca mana aceea este departata de corp, nu este intr-o pozitie normala", a mai spus Ion Craciunescu.

Gigi Becali: "Kovacs nu vrea el sa dea! E impotriva noastra"

"Am jucat foarte bine si nu sunt chiar suparat. Asta e, daca nu vrea mingea sa intre, asta e. S-a jucat numai la o poarta. A intrat mingea la Tanase. Istvan Kovacs nu vrea el, e impotriva noastra.



De ce credeti ca a fluierat? A mutat lovitura din careu la vreo 7 metri de linia de 16. Iti dai seama? A fost in careu, a anulat si gol, a mutat si lovitura din careu. Iti dai seama cate poate sa faca Kovacs?", a tunat Gigi Becali la finalul meciului FCSB 1-1 Dinamo.