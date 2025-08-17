Liverpool a început cu dreptul noul sezon din Premier League. A câștigat cu 4-2 pe teren propriu meciul dramatic cu Bournemouth, iar Federico Chiesa (27 de ani) și-a trecut numele pe lista marcatorilor.



Italianul a înscris și a aruncat ”în aer” tribunele de pe Anfield în minutul 88, la doar șase minute după ce Arne Slot l-a trimis în teren. Impactul pe care l-a avut Chiesa i-a impresionat chiar și pe colegi.



Federico Chiesa i-a impresionat pe colegii săi



La interviul de după meci, căpitanul Virgil van Dijk (34 de ani) s-a arătat impresionat de colegul său, despre care a vorbit la superlativ.



”Fede e un caracter grozav, muncește foarte mult și a fost ghinionist cu accidentările dar, dar toți cei care suntem aici știm ce fel de impact poate avea.



Îl iubim cu toții, toată lumea poate vedea asta, e iubit și de fani și momentele astea sunt ceva ce toți vrem să vedem”, a spus căpitanul lui Liverpool, potrivit Goal.com.



Hugo Ekitike (37'), Cody Gakpo (49'), Federico Chiesa (88') și Mohamed Salah (90+4') au înscris pentru Liverpool, în timp ce Antoine Semenyo (64' & 76') și-a trecut numele pe tabela de marcaj pentru Bournemouth.

