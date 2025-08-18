FCSB s-a „specializat“ în a începe prost campionatul! Ce se întâmplă acum cu formația patronată de Gigi Becali e un adevărat déjà vu!

În sezonul trecut, după șase etape, FCSB avea tot 5 puncte și era tot pe locul 13. Astăzi, după șase etape, formația bucureșteană e într-o situație identică. Cu o precizare: dacă anul trecut, distanța era de „doar“ 9 puncte față de liderul Craiova, acum cele două rivale sunt despărțite de 11 puncte.

Pornind de aici, Gigi Becali a fost întrebat, după remiza cu Rapid (2-2), ce șanse are echipa sa, în lupta pentru titlu, având în vedere punctele pe care le-a risipit deja, în debutul acestui sezon.

„Nu mă îngrijorează distanța față de Craiova. Trebuie să recuperăm distanța. Sunt 11 puncte. E distanța mare pentru șase etape, dar e mică pentru cele 34 de etape rămase (n.r. – 24 din sezonul regulat, plus zece în play-off). Lasă să joace Craiova și să aibă ei avantaj (râde). Fotbalul e despre bani. Dacă n-ai bani, nu poți face nimic altceva. Dacă ai doar bani, faci toate celelalte“, a spus latifundiarul din Pipera.

FCSB a recuperat diferența, anul trecut

De precizat că, în ciuda startului ratat de campionat, pe care l-a avut și în precedenta campanie, FCSB s-a redresat, după terminarea preliminariilor cupelor europene.

Concret, FCSB a reușit să încheie chiar sezonul regulat pe primul loc, adunând 56 de puncte. Podiumul a fost completat de CFR Cluj (54 de puncte) și de Craiova (52 de puncte).

