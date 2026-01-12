Mihai Stoica îi răspunde lui Valeriu Iftime, care i-a propus lui FCSB "cel mai bun înlocuitor pentru Șut"

Mihai Stoica îi răspunde lui Valeriu Iftime, care i-a propus lui FCSB cel mai bun înlocuitor pentru Șut
Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, crede că are în echipă unul dintre cei mai buni închizători din Superliga, însă FCSB nu este de aceeași părere.

Într-un interviu pentru PRO TV, Valeriu Iftime a spus că ar avea înlocuitorul ideal pentru Adrian Șut la FCSB: "Vă dau scris și cred că știe și domnul Becali. Cel mai bun om în zona asta de mijlocaș la închidere cred că este Charles Petro, dar nu pot să-l dau. Nu e o negociere, dar pur și simplu fotbalistul ăsta e foarte bun".

Mihai Stoica, după ce Valeriu Iftime l-a propus pe Charles Petro lui FCSB

Întrebat dacă FCSB ar fi interesată de mijlocașul lui FC Botoșani, Mihai Stoica a avut o reacție vehementă, acuzându-l pe Iftime că vrea doar să îi ridice cota lui Petro.

"Să fim serioși! Nu există niciun jucător din Liga 1 pe care să îl putem transfera. Așa ar fi Gnahore sau Christensen, jucători forte buni, doar că nu ajungem noi să transferăm titulari de la Dinamo sau Rapid. Nu e vorba de niciun jucător!

Am văzut că se vehiculează nume pentru că oamenii au chef să facă carte de vizită unui jucător și îl alătură numelui nostru. Până la urmă, noi am câștigat ultimele două titluri de campioană", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Charles Petro, de trei ori campion în Republica Moldova și 30 de meciuri la națională

Charles Petro a jucat în țara natală la Big Bullets, iar în 2020 s-a transferat la Sheriff Tiraspol, formație alături de care a cucerit trei titluri de campion și două Cupe ale Moldovei. Alături de gruparea din Transnistria, mijlocașul a jucat inclusiv în meciuri din Europa League sau preliminariile Champions League.

Petro, care are 30 de meciuri la naționala statului Malawi, a strâns 19 meciuri în acest sezon la FC Botoșani și a înscris un gol.

  • 800.000 de euro este cota de piață a lui Charles Petro, potrivit Transfermarkt.
  • 30 iunie 2028 este data la care expiră contractul lui Petro cu FC Botoșani
