Se așteaptă undeva la 25000 de spectatori pe Arena Națională.



Oaspeții de azi sunt calificați matematic în grupele Conference League, aspect care ar putea aduce mai multă liniște în jocul echipei lui Charalambous.



Rapid - FCSB | Echipe probabile:



Rapid(4-2-3-1):

Stolz; Braun, Ciobotariu, Kramer, Borza; Keita, Gojkovic; Hazrollaj, Christensen, Dobre; Baroan



FCSB(4-2-3-1):

Zima; Cretu, Ngezana, M. Popescu, Kiki; Sut, Cisotti; Toma, Tanase, Oct. Popescu; Birligea



Rapid are o listă lungă de indisponibili: Burmaz, Ignat, Manea, Mendes, Onea, Pașcanu și Petrila.



FCSB nu se poate baza pe Alibec, Dawa, Radunovic.



Casele de pariuri o dau favorită pe Rapid la victorie, cu o cotă de 2.30.



FCSB are o cotă de 3.05.



Egalul - 3.45



Cel mai pariat scor este 1:1, cotă 6:75



Ambele echipe marchează - 1.75



În ultimele 5 partide directe, Rapid s-a impus o dată, FCSB o dată, iar celelalte jocuri s-au terminat la egalitate.



Gâlcă îl conduce la meciurile directe cu 2-0 pe Elias Charalambous.



În ultimele 10 partide directe, Rapid conduce cu 5-1.



Partida va fi condusă de Istvan Kovacs, arbitru care acordă în medie 5,33 cartonașe galbene pe meci, și 0,30 roșii.



Sugestia Sport.ro: Ambele echipe marchează

