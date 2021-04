Sepsi Sf. Gheorghe - FCSB, LIVE de la ora 19:00 | FCSB, obligata sa castige pentru a nu pierde pozitia de lider! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din campionatele de top pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

FCSB joaca ultimul meci din sezonul regulat pe terenul celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, in aceasta seara, de la ora 19:00.

Inaintea acestei partide, ros-albastrii sunt pe locul 1 in clasamentul Ligii 1, cu 64 de puncte, iar Sepsi ocupa a patra pozitie, cu 44 de puncte.

Jucatorii lui Gigi Becali nu au voie sa piarda meciul de la Sf. Gheorghe pentru ca, in cazul in care CFR Cluj obtine un rezultat pozitiv la Craiova, pot pierde pozitia de lider inainte de startul playoff-ului.

Toni Petrea a vorbit despre ce asteptari are de la meciul din aceasta seara, spunand ca se teme de starea terenului.

"Sunt convins ca va fi o partida dificila, cum a fost si in tur. Sepsi este o echipa incomoda, foarte agresiva, dar noi suntem pregatiti. Sper ca ne-am refacut dupa meciul cu Craiova si sper sa facem o partida foarte buna.

Este foarte important pentru noi sa castigam, pentru ca am termina sezonul regulat pe primul loc si ar conta si la numarul punctelor. Trebuie sa fie o motivatie in plus pentru jucatori", a declarat Toni Petrea, la conferinta de presa.

De cealalta parte, antrenorul lui Sepsi, Leo Grozavu, a punctat ca spera ca arbitrii sa nu ii defavorizeze echipa, asa cum s-a intamplat in alte meciuri cu adversari mai bine cotati.

"Ca de fiecare cand joci cu echipele bine cotate exista aceasta protectie din partea arbitrilor. Speram sa nu fie cazul la acest meci pentru ca am avut destule probleme, chiar si la ultimul meci acasa cu Gaz Metan Medias. Cand greselile influenteaza rezultatul final, atunci este o problema.

Aceasta protectie a arbitrilor pentru echipele mai bine cotate am intalnit-o si la meciul tur, stim foarte bine, cand cred ca am avut un penalty neacordat. Dar e in trecut asta, acum sper ca invingatoarea sa fie decisa de valoarea si forma echipei si sa nu fie o castigatoare nemeritata", a spus Grozavu.

Meciul dintre Sepsi Sf. Gheorghe si FCSB este programat in aceasta seara, de la ora 19:00, si va fi transmis LIVE pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

Sepsi: Fernandez - Dumitrov, Tincu, Mitrea, Ninaj, Fl. Stefan - Petrila, Vasvari, Gonzalez, Golofca - Safranko

FCSB: Vlad - Cretu, Cristea, Miron, Radunovic - Ov. Popescu, Sut, Olaru - Morutan, Tanase, Oct. Popescu