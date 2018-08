FCSB - Dinamo // Interviu cu mijlocasul care a jucat si la Steaua, si la Dinamo: "Cred ca FCSB castiga derby-ul!"

Alexandru Pacurar a jucat la Dinamo in perioada 2004/06 si la Steaua in 2010.

Autor: Casian Soneriu



Alexandru Pacurar a evoluat atat pentru Steaua cat si pentru Dinamo, iar pe finalul carierei incearca sa-si ajute echipa de suflet sa revina in elita fotbalului din Romania.

Cu “U” la bine si la rau! Pacurar incearca sa-si ajute echipa din orasul natal si una dintre variantele de viitor ale mijlocasului este ramanerea alaturi de clujeni in liga a II-a.

Caracterizeaza-l pe fotbalistul Alex Pacurar in cateva cuvinte.

Tehnic, inventiv si placut ochiului.

Te-ai gandit ce o sa faci pe viitor? Am inteles ca te recuperezi dupa o accidentare si apoi revii pe teren ca sa-i ajuti pe cei de la "U".

Mai doua luni de recuperare dupa accidentarea la genunchi si apoi o sa ma gandesc serios la ce voi face. Am cateva variante, dar lucrul cert este ca o sa raman in fotbal pentru ca iubesc prea mult acest sport.

Te-ai luptat pentru evitarea retrogradarii pe vremea cand evoluai la Bistrita (sezonul 2006-2007). Cum ti se pare lupta din zona retrogradarii in acest sezon?

Consider ca pentru evitarea retrogradarii se vor lupta cele doua formatii venite din liga secunda plus Chiajna, Sepsi OSK si Gaz Metan Medias. Este prematur sa vorbim despre ce echipe sunt "condamnate" la retrogradare pentru ca suntem la inceput de sezon, dar sunt sigur ca urmeaza o lupta acerba si foarte interesanta.

Care echipa dintre cele enumerate mai devreme ti se pare cea mai solida?

N-am apucat sa le vad foarte mult pe cele doua nou-promovate, dar Sepsi mi-a lasat o impresie buna. Ei mi se par cei mai puternici dintre toate echipele despre care am spus ca se vor bate pentru evitarea retrogradarii?

Cum a fost experienta de la CSKA Sofia?

A fost o experienta din care am avut multe de invatat, dar a fost destul de scurta. O sa-mi amintesc tot timpul cu placere de perioada TSKA Sofia.

Cum e lupta la titlu in Bulgaria si care este atmosfera la derby-urile de la vecini?

Lupta la titlu in Bulgaria se da an de an intre CSKA Sofia si Ludogorets, dar adevaratul derby este cel intre CSKA si Levski Sofia. Suporterii celor doua formatii sunt foarte patimasi asa ca atmosfera creata in jurul partidei este una incendiara.

Revenind la Liga 1, care crezi ca sunt favoritele la titlu in acest sezon?

Si in acest sezon consider ca lupta se da intre FCSB si CFR. Avand in vedere ca am evoluat pentru Steaua, sper ca formatia din capitala sa se impuna.

Apropo de CFR, cum vezi cele intamplate la formatia din Gruia?

Mie personal mi se pare pripita decizia conducerii de a-l schimba pe Edi Iordanescu dupa doar 2-3 partide. Cred ca e un antrenor bun si sigur facea fata cu brio la CFR.

Este etapa marelui derby in Liga 1. Tu ai evoluat atat pentru Steaua cat si pentru Dinamo. Pe cine sustii maine?

Nu pot spune ca o simpatizez pe o echipa mai mult decat pe cealalta, dar in acest derby mizez pe valoarea si experienta jucatorilor de la FCSB.

Mergi la meci?

Din pacate nu reusesc sa merg la derby!

Cine crezi ca a gresit in cazul lui Alibec si ce ai fi facut daca erai in locul lui?

Nu cred ca a gresit nimeni in ceea ce-l priveste pe Alibec. El nu a reusit sa dea randamentul scontat si nu s-a ridicicat la asteptarile celor care l-au adus la FCSB. In momentul in care nu te mai simti dorit la o echipa cauti sa alegi alta varianta mai buna pentru tine. Probabil ca si eu as fi procedat la fel.

Alexandru Pacurar

• Data nasterii: 16 decembrie 1977 (36 de ani)

• Locul nasterii: Cluj-Napoca

• Post: Mijlocas central, mijlocas ofensiv

• Echipe: Universitatea Cluj (2000-2004, 2010-2013, 2016-2017), Dinamo Bucuresti (2004-2005), Gloria Bistrita (2005-2007), Pandurii Targu-Jiu (2007-2010), Steaua Bucuresti (2010-2011), CSKA Sofia (2012-2013), Rapid Bucuresti (2013-2014)

• Palmares: Cupa Romaniei (2004-2005) Supercupa Romaniei (2005)