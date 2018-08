Primul derby pentru Bratu: "E bine ca suntem subestimati!" Cati dinamovisti sunt asteptati in peluza

Florin Bratu este la primul derby in calitate de antrenor.

Florin Bratu se bucura ca oficialii FCSB subestimeaza Dinamo inainte de derby. Zilele trecute, Gigi Becali a comparat-o pe Dinamo cu adversara stelistilor din Europa League, Rudar Velenje.

"E bine ca suntem subestimati, ca nu se gandesc foarte mult la noi."

"E primul derby, probabil va fi un meci foarte intens. Pentru astfel de meciuri ne pregatim, sunt cele mai importante, atat ca jucator cat si ca antrenor."

"Nu mai am mitraliera, acum am alte arme. Sper sa fiu inspirat in tot ceea ce fac."

"Steaua este o echipa in care s-a investit foarte mult, o echipa cu jucatori valorosi, normal ca ne temem de acest meci. Dar speram sa fim pregatiti la ora meciului si sa putem face fata acestui derby."

"Jucam pe terenul lor, ne asteptam la multa ostilitate", a spus Bratu la conferinta de presa.

Ionel Danciulescu spune ca Dinamo nu va mai face transferuri in aceasta vara.

"Deocamdata este inchisa perioada de achizitii, nu cred ca vor mai veni jucatori noi in perioada urmatoare."

Managerul lui Dinamo anunta ca vor fi peste 6000 de suporteri in peluza lui Dinamo, asta desi FCSB a anuntat ieri intr-o postare pe Facebook ca a alocat 3850 de bilete clubului Dinamo.

"Peluza nu va fi plina, asa cum s-a intamplat la majoritatea meciurilor, in trecut. Dar sunt convins ca vor fi 6-7 mii de suflete ros-albe."