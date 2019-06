U CLUJ 0-2 HERMANNSTADT | "Au facut tot ce le-am cerut eu, sunt multumit de baietii mei! Mai avem o repriza miercuri!" Reactia lui Lobont

Lobont isi felicita jucatorii pentru efortul depus in fata Sibiului.

Antrenorul lui U Cluj inca mai crede in promovare. Lobont le cere fanilor sa-i sustina pe jucatori la fel si in meciul de miercuri, care va decide ultima componenta a Ligii 1 in sezonul viitor.

"Meciul are 180 de minute, mai avem a doua repriza la Sibiu. Important e ca baietii sa se refaca dupa efortul pe care l-au depus in aceasta dupa-amiaza. Trebuie sa fim realisti, a fost alt ritm in seara asta. Baietii au dat maximum, trebuie sa ne refacem cat mai bine. Mergem sa ne jucam sansa la Sibiu. Nu sunt suparat pe jucatori. Au dat tot ce au putut sa dea. Tot ce le-am cerut eu, au dat. Avem 3 zile sa ne refacem, mergem sa jucam indiferent ce suprafata va fi acolo. Nu ma tem ca voi fi contestat, nu ma tem de nimic. Fanii ne-au sustinut extraordinar. Stiu ca e dureros pentru ei ce s-a intamplat", a spus Lobont.