După pauză, Metaloglobus a revenit. Ubbink a restabilit egalitatea, iar Huiban a transformat un penalty obținut după un henț al lui Baba Alhassan.

FCSB, de râsul curcilor: Gigi Becali, bătut de admiratorul său numărul 1

În minutul 61, Octavian Popescu a avut o execuție superbă cu piciorul drept din afara careului, în vinclu, fără șansă pentru George Gavrilaș.

Roș-albaștrii au sărbătorit golul prin care roș-albaștrii restabileau egalitatea, însă centralul Robert Avram a fost chemat la VAR, după ce jucătorii lui Metaloglobus au acuzat un fault comis de Darius Olaru asupra lui Camara, care a precedat golul lui Popescu.

