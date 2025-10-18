După pauză, Metaloglobus a revenit. Ubbink a restabilit egalitatea, iar Huiban a transformat un penalty obținut după un henț al lui Baba Alhassan.
GALERIE FOTO FCSB a sărbătorit degeaba! Tavi Popescu a înscris un gol superb, dar a fost anulat din cauza lui Olaru
Superliga
FCSB a intrat cu un avantaj de un gol la pauza meciului cu Metaloglobus, după un penalty transformat de Florin Tănase.
În minutul 61, Octavian Popescu a avut o execuție superbă cu piciorul drept din afara careului, în vinclu, fără șansă pentru George Gavrilaș.
Roș-albaștrii au sărbătorit golul prin care roș-albaștrii restabileau egalitatea, însă centralul Robert Avram a fost chemat la VAR, după ce jucătorii lui Metaloglobus au acuzat un fault comis de Darius Olaru asupra lui Camara, care a precedat golul lui Popescu.
