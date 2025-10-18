GALERIE FOTO FCSB a sărbătorit degeaba! Tavi Popescu a înscris un gol superb, dar a fost anulat din cauza lui Olaru

FCSB a sărbătorit degeaba! Tavi Popescu a &icirc;nscris un gol superb, dar a fost anulat din cauza lui Olaru Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a intrat cu un avantaj de un gol la pauza meciului cu Metaloglobus, după un penalty transformat de Florin Tănase. 

TAGS:
tavi popescuFCSBDarius OlaruOctavian PopescuMetaloglobus
Din articol

După pauză, Metaloglobus a revenit. Ubbink a restabilit egalitatea, iar Huiban a transformat un penalty obținut după un henț al lui Baba Alhassan.

Gol superb al lui Tavi Popescu, anulat după un fault al lui Olaru

  • Fault olaru 37
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

În minutul 61, Octavian Popescu a avut o execuție superbă cu piciorul drept din afara careului, în vinclu, fără șansă pentru George Gavrilaș.

Roș-albaștrii au sărbătorit golul prin care roș-albaștrii restabileau egalitatea, însă centralul Robert Avram a fost chemat la VAR, după ce jucătorii lui Metaloglobus au acuzat un fault comis de Darius Olaru asupra lui Camara, care a precedat golul lui Popescu. 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Răsturnare de situație cazul exploziei din Rahova. Locatarii spun că o firmă ar fi redeschis robinetul sigilat de Distrigaz
Răsturnare de situație cazul exploziei din Rahova. Locatarii spun că o firmă ar fi redeschis robinetul sigilat de Distrigaz
ULTIMELE STIRI
FCSB, de r&acirc;sul curcilor: Gigi Becali, bătut de admiratorul său numărul 1
FCSB, de râsul curcilor: Gigi Becali, bătut de admiratorul său numărul 1
Metaloglobus - FCSB 2-1 | Gazdele revin spectaculos &icirc;n repriza secundă și realizează surpriza campionatului
Metaloglobus - FCSB 2-1 | Gazdele revin spectaculos în repriza secundă și realizează surpriza campionatului
Fulham - Arsenal 0-1, &icirc;n exclusivitate acum pe VOYO
Fulham - Arsenal 0-1, în exclusivitate acum pe VOYO
Rom&acirc;nia, la &icirc;nălțime: naționala masculină de tenis de masă, &icirc;n finala Europeană! Ora meciului
România, la înălțime: naționala masculină de tenis de masă, în finala Europeană! Ora meciului
Improvizația lui Gigi Becali a eșuat! Eroarea care a dus la un penalty pentru Metaloglobus
Improvizația lui Gigi Becali a eșuat! Eroarea care a dus la un penalty pentru Metaloglobus
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Becali &icirc;și dă &bdquo;palme&ldquo;: Compagno, aruncat de FCSB, a reușit cea mai mare lovitură a carierei!

Becali își dă „palme“: Compagno, aruncat de FCSB, a reușit cea mai mare lovitură a carierei!

Victor Pițurcă a numit echipa din Rom&acirc;nia cu care ar semna: &bdquo;Acolo aș reveni!&rdquo;

Victor Pițurcă a numit echipa din România cu care ar semna: „Acolo aș reveni!”

Metaloglobus - FCSB 2-1 | Gazdele revin spectaculos &icirc;n repriza secundă și realizează surpriza campionatului

Metaloglobus - FCSB 2-1 | Gazdele revin spectaculos în repriza secundă și realizează surpriza campionatului

Cu lacrimi &icirc;n ochi, Costel G&acirc;lcă a vorbit despre tragicul incident din Rahova: &rdquo;Acolo am copilărit, l-am sunat imediat pe tatăl meu&rdquo;

Cu lacrimi în ochi, Costel Gâlcă a vorbit despre tragicul incident din Rahova: ”Acolo am copilărit, l-am sunat imediat pe tatăl meu”

PSV, pe aripile lui Super Man: premieră pentru Dennis, &icirc;n Olanda

PSV, pe aripile lui Super Man: premieră pentru Dennis, în Olanda

Pep Guardiola &icirc;l vrea &icirc;napoi! Starul plecat de la City face ravagii la noua echipă: &bdquo;Mi-ar plăcea să &icirc;l am&rdquo;

Pep Guardiola îl vrea înapoi! Starul plecat de la City face ravagii la noua echipă: „Mi-ar plăcea să îl am”



Recomandarile redactiei
FCSB, de r&acirc;sul curcilor: Gigi Becali, bătut de admiratorul său numărul 1
FCSB, de râsul curcilor: Gigi Becali, bătut de admiratorul său numărul 1
Metaloglobus - FCSB 2-1 | Gazdele revin spectaculos &icirc;n repriza secundă și realizează surpriza campionatului
Metaloglobus - FCSB 2-1 | Gazdele revin spectaculos în repriza secundă și realizează surpriza campionatului
Improvizația lui Gigi Becali a eșuat! Eroarea care a dus la un penalty pentru Metaloglobus
Improvizația lui Gigi Becali a eșuat! Eroarea care a dus la un penalty pentru Metaloglobus
PSV, pe aripile lui Super Man: premieră pentru Dennis, &icirc;n Olanda
PSV, pe aripile lui Super Man: premieră pentru Dennis, în Olanda
Ignoră UEFA și CSA Steaua! Reacție de orgoliu a fanilor FCSB. Mesajul afișat la meciul cu Metaloglobus
Ignoră UEFA și CSA Steaua! Reacție de orgoliu a fanilor FCSB. Mesajul afișat la meciul cu Metaloglobus
Alte subiecte de interes
Care e starea de sănătate a lui Tavi Popescu
Care e starea de sănătate a lui Tavi Popescu
Marius Șumudică și-a continuat tirada la adresa lui Tavi Popescu: O medie cam mică!
Marius Șumudică și-a continuat tirada la adresa lui Tavi Popescu: "O medie cam mică!"
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Austriecii au numit cei mai periculoși jucători din lotul campioanei Rom&acirc;niei. LASK Linz - FCSB, exclusiv pe VOYO, joi, ora 20:00
Austriecii au numit cei mai periculoși jucători din lotul campioanei României. LASK Linz - FCSB, exclusiv pe VOYO, joi, ora 20:00
Mihai Stoica, reacție dură după cartonașul roșu &icirc;ncasat de Olaru &icirc;n FCSB - Poli Iași. Vii să arăți cu degetul!?
Mihai Stoica, reacție dură după cartonașul roșu încasat de Olaru în FCSB - Poli Iași. "Vii să arăți cu degetul!?"
CITESTE SI
Răsturnare de situație cazul exploziei din Rahova. Locatarii spun că o firmă ar fi redeschis robinetul sigilat de Distrigaz

stirileprotv Răsturnare de situație cazul exploziei din Rahova. Locatarii spun că o firmă ar fi redeschis robinetul sigilat de Distrigaz

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Două victime din blocul din Rahova nu pot fi &icirc;ncă identificate. Anchetatorii cer teste ADN pentru confirmare

stirileprotv Două victime din blocul din Rahova nu pot fi încă identificate. Anchetatorii cer teste ADN pentru confirmare

Concesia făcută de UE pentru ca Vladimir Putin să ajungă la Budapesta. Anunțul Kremlinului despre &icirc;nt&acirc;lnirea cu Donald Trump

stirileprotv Concesia făcută de UE pentru ca Vladimir Putin să ajungă la Budapesta. Anunțul Kremlinului despre întâlnirea cu Donald Trump

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!