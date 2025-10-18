Cei aproximativ 600 de suporteri roș-albaștri prezenți la Clinceni au dominat fondul sonor încă din startul partidei. Aceștia au afișat o scenografie în miniatură, aprinzând câteva torțe și desfășurând un banner cu un mesaj clar: "Iubirea noastră Steaua / Fără de care nu putem trăi".



Mai mult, scandările dedicate Stelei București au fost mult mai intense decât la alte partide, un semn direct al frustrării și al sfidării față de recenta controversă legată de palmares.



Războiul identității, reaprins de UEFA



Reacția suporterilor a venit la doar o zi după ce pe site-ul forului european a apărut o modificare importantă. Trofeul Cupei Campionilor Europeni, câștigat în 1986, a fost eliminat dintr-o anumită secțiune a profilului clubului FCSB, deși în alte rubrici ale aceluiași site, continuitatea este recunoscută.



Situația a stârnit, din nou, reacții vehemente din ambele tabere. Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a punctat: "Eu am notificat UEFA de nenumărate ori. FCSB nu a câștigat niciodată Cupa Campionilor Europeni. FCSB nu a fost și nu va fi vreodată Steaua. Este un club înființat în anul 2003".



De cealaltă parte, Gigi Becali a părut inițial surprins, dar a oferit propria sa explicație. "Nu mai suntem câştigătoarea Cupei Campionilor? Ce să facem? Am vorbit acum cu avocaţii. Nu am primit nimic. Cred că este vorba de o «hackăreală». Nu există aşa ceva. La UEFA se ia în considerare continuatorul. E adevărat că nu ne numim Steaua, dar suntem continuatorii", a transmis patronul FCSB.

