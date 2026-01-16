Andre Duarte a semnat la finalul anului trecut cu FCSB, la scurtă vreme după ce își reziliase contractul cu formația maghiară Ujpest. Stoperul portughez a jucat în amicalul cu Beșiktaș din Antalya, a făcut deplasarea la Mioveni pentru partida cu FC Argeș, însă nu a avut drept de joc.



Andre Duarte, cu drept de joc la FCSB începând de luni

Federația Maghiară de Fotbal nu a eliberat la timp Certificatul Internațional de Transfer (ITC), astfel că Andre Duarte nu a putut fi folosit de FCSB. Mihai Stoica a anunțat că s-a adresat celor de la FIFA pentru rezolvarea acestei situații, însă situația nu s-a putut rezolva în timp util.



În aceste condiții, Andre Duarte este așteptat să aibă drept de joc de la următorul meci din Superliga al lui FCSB, contra lui CFR Cluj, duminică, 25 ianuarie.



"Prima zi în care noi ne puteam adresa pentru solicitarea obținerii Certificatului Internațional de Transfer a fost 13 ianuarie. Primul lucru făcut pe 13 ăsta a fost. Pe 14, după-amiază, în urma refuzului lui Ujpest și a materialului prezentat de Ujpest, Federația Maghiară a refuzat să emită cartea verde.



După care, ne-am adresat imediat FIFA. Mulțumim pentru promptitudine Federației Române de Fotbal, chiar au fost de real ajutor. Astăzi, cu două ore și jumătate înainte de a începe meciul, FIFA a analizat deja situația și a obligat Federația Maghiară să elibereze cartea verde, dar la ora aia probabil că nu lucra nimeni la Budapesta.



În situația în care Federația Maghiară nu va elibera ITC-ul luni, noi îl putem legitima luni fără carte verde. El, de luni, va fi jucătorul nostru cu drept de joc", a spus Mihai Stoica, înaintea meciului cu FC Argeș, la Prima Sport.

