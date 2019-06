FCSB, cantonament LOW COST la Brasov. Gigi Becali spune ca nu e vorba de bani: "Nu avem 100.000 euro?" 

Bogdan Andone debuteaza ca antrenor la FCSB in cantonamentul din Brasov.

Pentru prima data dupa 15 ani, FCSB nu mai pleaca in strainatate pentru cantonamentul de vara. Iar echipa va avea o singura perioada de pregatire, nu doua asa cum proceda de obicei.

Jucatorii vicecampioanei se reunesc marti la vizita medicala si pentru startul pregatirilor alaturi de Bogdan Andone, cel care a fost secund in mandatul lui Mihai Teja la FCSB. Acesta va efectua primele antrenamente in baza de la Berceni, iar intre 17 si 29 iunie va conduce echipa in cantonamentul de la Brasov, unde FCSB se va antrena pe terenurile Forex si Metrom.

FCSB va disputa trei meciuri de pregatire in aceasta perioada, in compania echipelor CS Coltea 1920 Brasov, AS SR Brasov si FC Viitorul.

Programul jocurilor este urmatorul:

22 IUNIE - FCSB - CS Coltea 1920 Brasov - 17:30

25 IUNIE - AS SR Brasov - FCSB - (ora neconfirmata) - Stadionul ”Silviu Ploesteanu”

28 IUNIE - FCSB - FC Viitorul - 11:00



Becali: Nu am eu 100.000 euro? Cantonamentul il platim din publicitate!

Chestionat in urma cu o luna despre planurile de vara ale FCSB, Gigi Becali spunea ca nu se pune problema sa reduca investitiile.



"Nu avem 100.000 de euro? Daca ceva e negru, nu poti sa spui ca e alb. Am milioane de euro in cont la club, cum sa nu fac cantonament? Nu mai are rost sa ma enervez pentru orice nebunie. Un cantonament costa 60-70.000 de euro, noi nici nu-l platim, se face din publicitate. Noi platim doar avionul

Sunt echipe mari care ne cheama acolo si platesc bani pentru a juca cu noi. Costa 50.000 de euro un cantonament, cat doua salarii ale lui Rusescu", a declarat Gigi Becali, potrivit Gazetei Sporturilor.