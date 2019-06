Mihai Stoica, luat la tinta de Nicolae Dica! "Eram bun inainte si dupa nu mai eram?" Ce a spus fostul antrenor de la FCSB!

Dica a vorbit despre fostul sau colaborator de la FCSB, Mihai Stoica.

Nicolae Dica a refuzat oferta venita din partea lui Gigi Becali si s-a inteles cu echipa cu care a promovat in liga secunda, FC Arges. Dica va avea controlul deplin al clubului de la Pitesti.

Dica: Meme m-a sprijinit cand a fost OK"

Nicolae Dica a fost demis in decembrie 2018, iar acum a ales sa nu se mai intoarca la FCSB. Mai mult, fostul tehnician al vicecampioanei a vorbit despre relatia pe care a avut-o cu directorul sportiv de la FCSB, Mihai Stoica, spunand ca acesta l-a sustinut numai in momentele bune ale echipei.

"Meme m-a sprijinit atunci cand a fost OK. A iesit cand am oprit pe Sporting la Lisabona, cand am batut pe Lazio, cand am intrat in grupe, cand castigam cu Dinamo, cu Viitorul stiu ca m-a sprijinit, spunea ca am calitati. Dar mie imi plac oamenii care sunt aproape de tine si cand scartaie putin corabia. Eram bun inainte cu trei luni si dupa trei luni nu mai eram bun?", a spus Nicolae Dica la Telekom Sport.

Stoica: "I-am zis si lui Dica in fata"

Mihai Stoica a fost unul din cei care nu l-au mai dorit pe Nicolae Dica pe banca tehnica. Directorul sportiv de la FCSB a dezvaluit ca l-a sfatuit pe Gigi Becali sa schimbe antrenorul: "Pe final i-am zis lui Gigi ca e nevoie de un nou antrenor. I-am spus si lui Dica in fata, trebuie o schimbare", a spus Mihai Stoica.