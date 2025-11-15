Cele două echipe și-au dat întâlnire la Zenica în penultima etapă din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. La capătul celor 90 de minute, bosniacii au înregistrat toate cele trei puncte, iar tricolorii au rămas fără șanse la locul doi în Grupa H.



Marius Lăcătuș a răbufnit după Bosnia - România



Marius Lăcătuș, fost internațional român, a sugerat că elevii lui Mircea Lucescu nu au existat în actul secund și că adversarii au fost mai agresivi și au arătat că își doresc mai mult victoria.



”În repriza a doua, jucătorii noștri nu au existat. Am văzut dăruire, agresivitate din partea adversarilor. De multe ori prea dure, tolerate de domnul arbitru. Ușor, ușor se vedea că România nu are șanse să mai facă ceva”, a spus Lăcătuș la Digi Sport.



Pentru România urmează meciul cu San Marino de marți seară, de la ora 21:45. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

America, pe hold. Cum arată grupa României după 1-3 cu Bosnia



România rămâne pe locul trei Grupa H cu 10 puncte. Bosnia e pe doi cu 16 puncte, iar Austria e prima clasată cu 18 puncte. Cipru e pe patru cu opt puncte și San Marino e ultima cu niciun punct.



1. Austria - 18 puncte, 7 meciuri

2. Bosnia - 16 puncte, 7 meciuri

3. România - 10 puncte, 7 meciuri

4. Cipru - 8 puncte, 8 meciuri

5. San Marino - 0 puncte, 7 meciuri

Visul american nu se termină însă aici. El rămâne pe hold. România are șansa barajului pus la dispoziție după ce a câștigat grupa din Nations League C.

Dar adversarii sunt mult mai bine cotați față de cei pe care i-am fi putut întâlnit prin încheierea grupei din preliminariile CM 2026 pe locul doi.

