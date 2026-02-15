Universitatea Craiova se va duela cu FCSB în etapa 27 din Superliga României.

Mario Felgueiras nu se teme de jocurile de culise

În mijlocul scandalului din Superliga României în legătură cu arbitrajele, Mario Felgueiras, directorul sportiv de la Universitatea Craiova, a fost întrebat dacă are emoții pentru meciul cu FCSB, având în vedere că piteștenii au acuzat anumite jocuri de culise prin care roș-albaștrii să ajungă în play-off.

Felgueiras a mărturisit că nu se teme și că are încredere că Marian Barbu va face o treabă bună în meciul de pe ”Ion Oblemenco”.

”Din păcate, am ajuns într-un moment în care se discută mult despre arbitraj. Noi nu vrem să discutăm. Vrem să ne respectăm adversarii, arbitrii, nu putem juca fără ei. Nu au o meserie ușoară, trebuie să o respectăm, dar trebuie să fim și noi respectați. Nu am emoții, am încredere. Tragem concluziile după aia”, a spus Mario Felgueiras la Digi Sport.