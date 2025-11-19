Italia, Turcia, Danemarca și Ucraina sunt posibilele adversare ale României, iar tragerea la sorți este programată joi, la ora 14:00.

Marius Lăcătuș: ”Să sperăm că ne vom califica, lucrurile să revină la normal!”

Legendarul fotbalist al Stelei este convins că Mircea Lucescu poate duce nationala la Mondial datorită experienței sale și spune că evoluția naționalei din meciul cu Austria îi dă mare încredere.

”Să sperăm că ne vom califica, lucrurile să revină la normal. Mă refer la meciul cu Austria care mie mi-a plăcut în mod deosebit. Am demonstrat că se poate, nu am jucat contra unei echipe oarecare.

Am avut un meci foarte foarte bun. Cred că de acolo ar trebui să plece jucătorii, cu gândul la ceea ce trebuie să facă pentru meciurile de baraj. Să sperăm din tot sufletul că vor fi mai multe meciuri. Vom fi alături de ei, îi vom susține.

Dar cei mai importanți actori sunt ei, cei din teren. Indiferent de ceea ce se spune, sunt sigur că domnul Lucescu va pregăti jocul exact așa cum trebuie, pentru că la experiența dânsului nu are cum să o facă altfel”, a spus Marius Lăcătuș.

Marius Lăcătuș: ”Mi-aș dori ca România să joace cu Ucraina!”

Întrebat ce adversară ar prefera în semifinala barajului, Lăcătuș a răspuns fără să stea pe gânduri: Ucraina, echipa pe care România a învins-o la scor de neprezentare la EURO 2024.

”E greu să spun care e cea mai accesibilă națională, dar pot spune echipa cu care aș dori eu să joace România, mă refer la Ucraina, datorită faptului că nu joacă acasă și, în al doilea rând, mă bazez pe faptul că domnul Lucescu cunoaște foarte bine fotbalul ucrainean și fotbaliștii din Ucraina sau cei care joacă în străinătate”, a mai spus Lăcătuș.

