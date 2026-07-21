Argentinienii lui Lionel Messi nu au reușit mare lucru în meciul din New Jersey, iar singura ocazie la poartă a venit pe final.

Rodrigo De Paul: ”Acum văd câți oameni așteptau această cădere, răspândind teorii ale conspirației fără niciun temei!”

Pe parcursul turneului final, argentinienii au avut prestații dure, la limita regulamentului și chiar au fost acuzați de faptul că sunt ”împinși” către marea finală.

Rodrigo De Paul s-a arătat iritat de criticile primite de naționala Argentinei în timpul turneului final, dar și de faptul că nu de puține ori s-a insinuat că naționala lui Lionel Messi a fost ajutată de arbitri.

Deși De Paul a transmis că este rănit de eșecul suferit de Argentina în finala Mondialului, fotbalistul de la Inter Miami a transmis că este mândru de felul în care s-au comportat fanii argentinieni chiar și după ce naționala Albiceleste a pierdut Cupa Mondială.

”Cea mai mare durere este că nu am reușit să aducem din nou Cupa Mondială în țara noastră, pentru că, dacă exista cineva care merita să trăiască din nou acel sentiment, aceia erați voi.

Dar, pe măsură ce trec orele, ne dăm seama că legătura pe care o aveți cu acest grup merge dincolo de un trofeu, iar de acest lucru vreau să mă agăț pentru a putea trece peste acest moment.

Acum văd câți oameni așteptau această cădere, răspândind pe tot parcursul Cupei Mondiale teorii ale conspirației fără niciun temei, doar pentru a-și alina propria frustrare că nu puteau trăi ceea ce noi, toți argentinienii, trăiam.

Pentru că zâmbetele noastre îi deranjează, pentru că felul nostru de a fi îi irită... Dar toate acestea nu au făcut decât să ne întărească și mai mult convingerea că pasiunea și dragostea pentru tricoul nostru pot învinge orice.

Mă va durea mult timp, dar astăzi, mai mult ca niciodată, sunt mândru că sunt argentinian”, a scris Rodrigo De Paul pe Instagram.