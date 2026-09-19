Rapid s-a impus în fața lui FC Argeș, scor 3-1, într-un meci din runda a 10-a din sezonul regulat al Superligii.

Golurile formației giuleștene au fost marcate de Grameni (21', 57') și Andrei Șucu, în timp ce Oancea (68') a înscris golul pentru piteșteni.

Ce a spus Olimpiu Moruțan despre golul lui Andrei Șucu

Jucătorul lui Rapid s-a arătat nemulțumit de felul în care a suferit echipa lui în finalul meciului, dar s-a bucurat că în cele din urmă giuleștenii au câștigat cele trei puncte.

Olimpiu Moruțan l-a felicitat pe Andrei Șucu pentru golul pe care l-a marcat la prima atingere de la intrarea sa pe teren, în ultimele minute.

„Mă bucur că am luat cele 3 puncte, ne-am făcut jocul greu pe final, dar a fost bine. Mă bucur foarte mult pentru Andrei că a marcat la prima atingere. Suntem fericiți, muncim, avem încredere. Muncim în continuare.

Mă bucur că pot să ajut echipa, am mai spus-o, indiferent dacă dau gol sau nu, important e să-mi ajut echipa. Mă simt fericit, mă bucur că am fost selectat la echipa națională”, a spus Olimpiu Moruțan.

Daniel Pancu exultă după Rapid - Argeș: ”Fantastic!” + Ce a spus despre Andrei Șucu după golul marcat în 90+4' de fiul patronului

După meci, Daniel Pancu a evidențiat că Rapid a bifat o primă treime de campionat fantastică și că nu se aștepta să ajungă pe prima poziție în clasament.

Mai mult, antrenorul Rapidului a vorbit și despre Andrei Șucu, fiul patronului Dan Șucu. Pancu s-a declarat surprins de progresul făcut de tânărul fotbalist în ultimele luni și a scos în evidență calitățile sale.

”E real clasamentul. Neașteptat. Jucători sufocați și astăzi. Am schimbat, 26 de jucători în 10 etape, ne-am asumat multe riscuri. Puteam să joc pe omogenitate, echipa știam că are forță mare și va avea forță și mai mare după pauza de iarnă. Mai sunt 10 etape, am trecut bine de primele 10, urmează o etapă complicată pentru Rapid. Când se schimbă vremea, rezultatele nu mai sunt la fel.

E o primă treime de campionat fantastică, ținând cont de multele schimbări. Avem jucători care vin după accidentări foarte lungi. Eu sunt epuizat, am trăit multe meciuri în Giulești la viața mea, vedeam scenariul și aici, ca să ne egaleze. De gazon nu mai are rost să mai vorbesc. Dacă am avea gazon de fotbal și exprimarea ar fi mai bună.

Am început să interpretăm mult mai bine superioritățile numerice. Am avut câteva situații la 2-0, am preferat să tragem la poartă. Sita va cerne. jucătorii vor evolua până în iarnă, după care tragem linie.

(n. r. despre Andrei Șucu) Mă bucur pentru el, am dat un gol la fel la Iași, într-un Poli Iași cu Inter Sibiu. Eram copil zbuciumat, săream pe gard pe acolo, cum s-a bucurat el azi. E într-o creștere evidentă. Fizic arată bine, are calități bune, finalizări, multe mingi se opresc în vinclu la antrenamente. Are nevoie să se dezvolte fizic în continuare. Eu în locul lui aș merge să joc la Ștefănești. E preocupat de dezvoltarea personală. E separat de familie, are personalitate, dar are nevoie de jocuri.

E diferență mare de acum trei luni. I-am spus și domnului Șucu că a fost o surpriză pentru mine. Prima oară am vrut să intre la meciul de cupă. Creștere mare, e inteligent, depinde de el în continuare. Îmi doream mai mulți jucători la națională.

Era căzut când am venit în vară (n. r. Moruțan). S-a recuperat bine, mental. Cu Genoa vom juca aici. Am înțeles că se pune problema schimbării gazonului. Au venit cei de la UEFA la Beer Sheva cu Zagreb, dar eu aș prefera să fie schimbat. Va trebuie să jucăm două etape pe un alt stadion”, a spus Daniel Pancu după meci.

Echipele de start:

Rapid: Ungureanu - Onea, Sinyan, Kramer, Annan - Vulturar, Grameni - Dobre, Moruțan, Kamara - Stojilkovic

Rezerve: Aioani, Manea, Celik, D. Ciobotariu, Ouedraogo, Doumbia, Bubanja, A. Șucu, R. Pop, Kodor, Jambor, Petrila

Antrenor: Daniel Pancu

FC Argeș: Nikic - Oancea, Tofan, Sadriu, Borța - Y. Pîrvu, Rață, Alagbe, T. Goncalves - Balaure, Luvombo

Rezerve: Căbuz, M. Șerban, Micovschi, Rădescu, Idowu, Dulcea, Matos, Sandu, A. Bălașa, M. Tudose

Antrenor: Bogdan Andone