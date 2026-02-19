Fostul internațional român s-a retras din fotbal prematur, în 2012, după ce a suferit un grav accident la unul dintre antrenamentele de la FC Utrecht. Incidentul l-a lăsat paralizat.

Mihai Neșu a împlinit 43 de ani. Mesajul lui FCSB: ”Cel mai frumos cadou pe care putem să-l dăruim”

FCSB l-a vândut în 2008 la FC Utrecht pentru 1,2 milioane de euro. Actuala campioană a susținut constant Fundația Mihai Neșu, inclusiv prin promovarea acesteia pe tricourile de joc.

Iar susținerea pentru Fundația Mihai Neșu continuă și acum. FCSB a publicat un mesaj de ziua fostului fundaș în care a îndemnat lumea să contribuie la activitate.

”Campionii României îi urează La mulți ani lui Mihai Neșu, care a împlinit joi, 19 februarie, vârsta de 43 de ani.

Clubul nostru îi dorește să își îndeplinească toate obiectivele pe care le are cu Fundația Mihai Neșu, iar cel mai frumos cadou pe care fiecare dintre noi i-l poate oferi este să contribuie la activitățile acestuia.

Detalii privind modalitățile de a sprijini cauza lui Mihai pot fi găsite pe site-ul oficial al Fundației, https://www.mihainesufoundation.com”, scrie FCSB.