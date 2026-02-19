Fenerbahce a pierdut manșa tur cu Nottingham Forest, din play-off-ul pentru optimile de finală Europa League, scor 0-3, pe teren propriu.

Fenerbahce, spulberată de Nottingham Forest în Europa League

Chiar la debutul lui Vitor Pereira pe banca tehnică, Nottingham Forest a controlat aproape în totalitate partida de la Istanbul. Gruparea din Premier League avea 2-0 la pauză după golurile lui Murillo și Igor Jesus, iar Morgan Gibbs-White a stabilit scorul final în minutul 50.

Fenerbahce, care în urmă cu trei săptămâni remiza contra lui FCSB (2-2) în ultimul joc din faza principală Europa League, are acum nevoie de o minune pentru a se califica în optimi. Returul este programat joia viitoare, de la ora 22:00.

Domenico Tedesco, antrenorul lui Fenerbahce, a recunoscut superioritatea lui Nottingham: "Am meritat să pierdem. Putea să fie 0-4 sau 0-5 de la pauză, trebuie să fim sinceri. Nu ne-am creat ocazii clare și am avut un singur corner în prima repriză. Pentru un meci de un asemenea calibru, prestația avută a fost foarte modestă. A fost o mare diferență între cele două echipe din punct de vedere fizic, mai ales în duelurile unu la unu".