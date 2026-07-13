OFICIAL Incredibil! Cu cine a semnat Ante Vukusic, atacantul care l-a făcut praf pe Gigi Becali după plecarea de la FCSB

Incredibil! Cu cine a semnat Ante Vukusic, atacantul care l-a făcut praf pe Gigi Becali după plecarea de la FCSB Fotbal extern
SPORT.RO
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Ante Vukusic (35 de ani), fostul atacant al FCSB, și-a găsit o nouă echipă după o perioadă fără contract. 

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Ante VukusicFCSBNK Junak Sinj
Din articol

Ante Vukusic a revenit în țara natală și a semnat cu NK Junak Sinj, formație care evoluează în liga a treia din Croația.

Înainte de această mutare, croatul a avut o aventură extrem de scurtă în Italia. Atacantul a semnat cu Acireale, în Serie D, pe 7 ianuarie, însă și-a reziliat contractul înainte de finalul lunii.

Ante Vukusic a ajuns în liga a treia din Croația

Junak Sinj a încheiat sezonul trecut pe locul 5 în liga a treia croată, cu 42 de puncte în 30 de etape, la 21 de puncte de campioana Zagora.

De la sosirea la noua echipă, Vukusic a adunat șase apariții în campionat și a marcat un gol.

Atacantul nu a reușit să-și relanseze cariera după despărțirea de FCSB. În ultimele sezoane a schimbat mai multe echipe, iar înainte de revenirea în Croația a evoluat pentru NK Croatia Zmijavci, în liga secundă, unde a înregistrat un gol și un assist în 24 de meciuri.

L-a criticat dur pe Gigi Becali

Vukusic a îmbrăcat tricoul FCSB în prima parte a anului 2021, însă aventura sa la București a durat doar câteva luni. Croatul a bifat cinci apariții, fără să marcheze sau să ofere vreo pasă decisivă.

După plecare, atacantul l-a atacat public pe Gigi Becali: „Nu mi-a venit să cred că el decide cine intră pe teren prin telefon. Am jucat Supercupa cu CFR, iar la pauză a decis să scoată cinci jucători. El face totul prin telefon, are un om pe bancă. CFR a câștigat campionatul pentru că a avut antrenor”, declara atunci Ante Vukusic în presa din Croația.

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