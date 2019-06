FCSB a anuntat primul amical al verii, sambata de la ora 17.30! Cu cine va debuta Bogdan Andone

#meci #amical #colțeafcsb CS Colțea - FCSB, sâmbătă la Târlungeni! FCSB anunță că prima partidă amicală a verii, împotriva celor de la Celta Brasov / CS Coltea 1920, se va disputa sâmbătă după-amiază, începând cu ora 17:30, pe Stadionul ”Unirea”, din Târlungeni. Accesul la acest meci se va face GRATUIT, în limita locurilor disponibile în stadion! Partida va putea fi urmărită în direct și pe canalul de YouTube FCSB TV, la adresa www.youtube.com/FCSBTV, precum și direct pe site-ul nostru, www.fcsb.ro, în secțiunea FCSB TV. Vă mulțumim și vă așteptăm alături de noi!

