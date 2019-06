Matei nu mai vrea sa auda de FCSB: "Nu ma mai intorc NICIODATA ACOLO!" Ce a spus dupa despartirea de echipa lui Becali

Florentin Matei a plecat cu Astra in cantonament.

Matei a semnat cu echipa din Giurgiu dupa ce s-a despartit de FCSB. Jucatorul a precizat ca nu s-ar mai intoarce niciodata la echipa lui Becali.

"Am fost aici si anul trecut si m-am simtit bine. Am avut o forma destul de buna cat timp am fost aici si de aceea am preferat sa revin. Am avut mai multe variante si de afara si din Romania, dar am preferat sa vin aici, unde ma simt bine. Nu am vrut sa plec afara nepregatit. Am nevoie de jocuri si de aceea am ales Astra", a declarat Matei.

Intrebat cum s-a incheiat pentru el experienta de la FCSB, Matei a oferit un raspuns transant: "Am reziliat cu ei, ne-am strans mana, totul a fost civilizat. Le urez bafta in continuare. Nu m-as mai intoarce!", a declarat Florentin Matei.