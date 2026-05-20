Marius Alexandru „Dumbo” este marele câștigător al primului sezon Desafio: Aventura. Concurentul l-a învins pe Vladimir Drăghia în finala difuzată aseară la PRO TV și pe VOYO

Marea finală a avut loc aseară la PRO TV și pe VOYO și i-a adus față în față pe cei trei finaliști ai sezonului: Marius Alexandru „Dumbo”, Vladimir Drăghia și Valentin Tănase. Aceștia au demonstrat încă o dată forță fizică, rezistență psihică și determinare într-o serie de probe extrem de solicitante. În prima rundă a finalei, concurenții au avut de parcurs un traseu sportiv complex și solicitant, care a testat atât viteza, cât și rezistența și concentrarea fiecăruia dintre ei. Câștigătorul primei confruntări a fost Vladimir Drăghia, care a reușit să termine traseul într-un timp excelent. Cea de-a doua rundă a schimbat însă complet dinamica finalei. Dumbo a reușit să își demonstreze experiența, strategia și rezistența, adjudecându-și victoria în fața lui Valentin Tănase. În urma acestui rezultat, Valentin Tănase a fost eliminat din lupta pentru marele premiu.

După mai bine de patru luni de competiție intensă, probe spectaculoase, trasee extenuante și confruntări dure, Marius Alexandru, cunoscut publicului drept „Dumbo”, a reușit să câștige trofeul competiției și marele premiu în valoare de 150.000 de euro.

Ultima confruntare a serii, decisivă pentru desemnarea câștigătorului sezonului, a fost un traseu de aproape un kilometru, plin de obstacole dificile și provocări extreme. În duelul final dintre Vladimir Drăghia și Dumbo, cel din urmă a reușit să își păstreze calmul și concentrarea până la capăt, trecând primul linia de sosire și devenind astfel câștigătorul primului sezon Desafio: Aventura. „Am fost extrem de fericit, mai ales că soția mea a fost lângă mine și m-a putut felicita în acea clipă. Acest moment mi l-am dorit încă de la începutul show-ului, din clipa în care m-am înscris la casting și am trimis primul videoclip către producție pentru acest reality show. Câștigul mi-a confirmat, atât mie, cât și celor din jur – familie, prieteni și cunoscuți pe care sper că i-am făcut mândri – că sunt persoana potrivită la locul potrivit”, a declarat Dumbo după victorie.

Câștigătorul a vorbit și despre dificultatea competiției și despre planurile sale cu premiul obținut. „Au fost meciuri și probe foarte dificile, chiar excepțional de grele. În ceea ce privește marele premiu, îl voi împărți cu ceilalți trei semifinaliști. Partea care îmi revine o voi folosi împreună cu familia mea, ca să ne bucurăm de acești bani. Îmi doresc să merg la Disneyland cu copiii, așa cum le-am promis”, a adăugat acesta.

De-a lungul competiției, Dumbo s-a remarcat încă din primele ediții drept unul dintre cei mai puternici și compleți concurenți ai sezonului. Strateg abil, lider temperamental al echipei „Luptătorii” și adversar redutabil în probele fizice, acesta a demonstrat în repetate rânduri spirit de supraviețuire, ingeniozitate și capacitatea de a se adapta în cele mai dificile condiții. Motivația sa principală a rămas însă familia, cea care i-a oferit forța necesară pentru a merge până la capăt.

Prin determinare, caracter și putere de sacrificiu, Marius Alexandru „Dumbo” devine astfel primul campion Desafio: Aventura.