Marius Alexandru „Dumbo” este marele câștigător al primului sezon Desafio: Aventura. Concurentul l-a învins pe Vladimir Drăghia în finala difuzată aseară la PRO TV și pe VOYO

Marius Alexandru „Dumbo” este marele câștigător al primului sezon Desafio: Aventura. Concurentul l-a învins pe Vladimir Drăghia în finala difuzată aseară la PRO TV și pe VOYO Stiri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Primul sezon al reality show-ului de aventură extremă Desafio: Aventura și-a desemnat aseară marele câștigător

TAGS:
marius alexandru dumbodusafio: aventura

După mai bine de patru luni de competiție intensă, probe spectaculoase, trasee extenuante și confruntări dure, Marius Alexandru, cunoscut publicului drept „Dumbo”, a reușit să câștige trofeul competiției și marele premiu în valoare de 150.000 de euro.

Marea finală a avut loc aseară la PRO TV și pe VOYO și i-a adus față în față pe cei trei finaliști ai sezonului: Marius Alexandru „Dumbo”, Vladimir Drăghia și Valentin Tănase. Aceștia au demonstrat încă o dată forță fizică, rezistență psihică și determinare într-o serie de probe extrem de solicitante. În prima rundă a finalei, concurenții au avut de parcurs un traseu sportiv complex și solicitant, care a testat atât viteza, cât și rezistența și concentrarea fiecăruia dintre ei. Câștigătorul primei confruntări a fost Vladimir Drăghia, care a reușit să termine traseul într-un timp excelent. Cea de-a doua rundă a schimbat însă complet dinamica finalei. Dumbo a reușit să își demonstreze experiența, strategia și rezistența, adjudecându-și victoria în fața lui Valentin Tănase. În urma acestui rezultat, Valentin Tănase a fost eliminat din lupta pentru marele premiu.

  • Desafio aventura 3
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ultima confruntare a serii, decisivă pentru desemnarea câștigătorului sezonului, a fost un traseu de aproape un kilometru, plin de obstacole dificile și provocări extreme. În duelul final dintre Vladimir Drăghia și Dumbo, cel din urmă a reușit să își păstreze calmul și concentrarea până la capăt, trecând primul linia de sosire și devenind astfel câștigătorul primului sezon Desafio: Aventura. „Am fost extrem de fericit, mai ales că soția mea a fost lângă mine și m-a putut felicita în acea clipă. Acest moment mi l-am dorit încă de la începutul show-ului, din clipa în care m-am înscris la casting și am trimis primul videoclip către producție pentru acest reality show. Câștigul mi-a confirmat, atât mie, cât și celor din jur – familie, prieteni și cunoscuți pe care sper că i-am făcut mândri – că sunt persoana potrivită la locul potrivit”, a declarat Dumbo după victorie.

Câștigătorul a vorbit și despre dificultatea competiției și despre planurile sale cu premiul obținut. „Au fost meciuri și probe foarte dificile, chiar excepțional de grele. În ceea ce privește marele premiu, îl voi împărți cu ceilalți trei semifinaliști. Partea care îmi revine o voi folosi împreună cu familia mea, ca să ne bucurăm de acești bani. Îmi doresc să merg la Disneyland cu copiii, așa cum le-am promis”, a adăugat acesta.

De-a lungul competiției, Dumbo s-a remarcat încă din primele ediții drept unul dintre cei mai puternici și compleți concurenți ai sezonului. Strateg abil, lider temperamental al echipei „Luptătorii” și adversar redutabil în probele fizice, acesta a demonstrat în repetate rânduri spirit de supraviețuire, ingeniozitate și capacitatea de a se adapta în cele mai dificile condiții. Motivația sa principală a rămas însă familia, cea care i-a oferit forța necesară pentru a merge până la capăt.

Prin determinare, caracter și putere de sacrificiu, Marius Alexandru „Dumbo” devine astfel primul campion Desafio: Aventura. 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
ARTICOLE PE SUBIECT
Chelsea - Tottenham 2-1, EXCLUSIV pe VOYO. Echipa lui Radu Drăgușin tremură până la final în lupta pentru retrogradare
Chelsea - Tottenham 2-1, EXCLUSIV pe VOYO. Echipa lui Radu Drăgușin tremură până la final în lupta pentru retrogradare
ULTIMELE STIRI
A jucat finala Champions League și vine la Dinamo din sezonul viitor!
A jucat finala Champions League și vine la Dinamo din sezonul viitor!
Fabrizio Romano a făcut anunțul: Chivu semnează!
Fabrizio Romano a făcut anunțul: Chivu semnează!
Rareș Burnete, aproape să fie erou în barajul de promovare în Serie A! Gol fantastic în minutul 90 pentru atacantul român
Rareș Burnete, aproape să fie erou în barajul de promovare în Serie A! Gol fantastic în minutul 90 pentru atacantul român
CULISE | Pancu a cerut ce n-au primit predecesorii săi! ”Transferul” la Rapid prinde contur
CULISE | Pancu a cerut ce n-au primit predecesorii săi! ”Transferul” la Rapid prinde contur
Variantă pentru Becali, dacă Baciu o dă în bară? Antrenorul român a reziliat contractul și revine în țară!
Variantă pentru Becali, dacă Baciu o dă în bară? Antrenorul român a reziliat contractul și revine în țară!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu, ședință de trei ore și jumătate cu șefii lui Inter! Anunț major venit de la Milano

Cristi Chivu, ședință de trei ore și jumătate cu șefii lui Inter! Anunț major venit de la Milano

Marele regret al lui Becali: „O să țin minte toată viața! Dacă îl luam, aveam toate campionatele câștigate“

Marele regret al lui Becali: „O să țin minte toată viața! Dacă îl luam, aveam toate campionatele câștigate“

FCSB, al doilea fotbalist acontat pentru noul sezon: „Mi-a plăcut! Joacă rapid și în față“

FCSB, al doilea fotbalist acontat pentru noul sezon: „Mi-a plăcut! Joacă rapid și în față“

City se dezintegrează: Mourinho profită de plecarea lui Pep și ia un star al „cetățenilor“

City se dezintegrează: Mourinho profită de plecarea lui Pep și ia un star al „cetățenilor“

Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal după ce ”tunarii” au câștigat titlul, apoi a făcut anunțul despre viitorul său

Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal după ce ”tunarii” au câștigat titlul, apoi a făcut anunțul despre viitorul său

”Sunt mare fan!” Urmează transferul carierei pentru Dennis Man?!

”Sunt mare fan!” Urmează transferul carierei pentru Dennis Man?!



Recomandarile redactiei
Fabrizio Romano a făcut anunțul: Chivu semnează!
Fabrizio Romano a făcut anunțul: Chivu semnează!
Variantă pentru Becali, dacă Baciu o dă în bară? Antrenorul român a reziliat contractul și revine în țară!
Variantă pentru Becali, dacă Baciu o dă în bară? Antrenorul român a reziliat contractul și revine în țară!
CULISE | Pancu a cerut ce n-au primit predecesorii săi! ”Transferul” la Rapid prinde contur
CULISE | Pancu a cerut ce n-au primit predecesorii săi! ”Transferul” la Rapid prinde contur
Gigi Becali, în fața celei mai spectaculoase mutări a anului: FCSB, pe cale să-și recupereze starul pierdut
Gigi Becali, în fața celei mai spectaculoase mutări a anului: FCSB, pe cale să-și recupereze starul pierdut
Se pregătește cel mai spectaculos transfer al verii: Kylian Mbappe!
Se pregătește cel mai spectaculos transfer al verii: Kylian Mbappe!
CITESTE SI
Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa. Este căutat din 2025

stirileprotv Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa. Este căutat din 2025

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

stirileprotv Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

stirileprotv Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!