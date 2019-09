Spioneaza viitoarea echipa sau viitorul adversar? Edi Iordanescu, aparitie surpriza in tribune la partida FCSB - Viitorul: FOTO

Antrenorul celor de la Gaz Metan a parcurs 250 de kilometri pentru a fi prezent la derby-ul etapei.

Aparitie surpriza la partida dintre FCSB si Viitorul de duminica seara. La meciul ce are loc la Pitesti a venit Edi Iordanescu, antrenorul celor de la Gaz Metan. Acesta a fost curtat in repetate randuri in ultimul an de catre Gigi Becali la FCSB, fiind in continuare dorit pe banca vicecampioanei Romaniei.

Desi prezenta lui Edi Iordanescu Jr la meci reprezinta ocazia unor noi discutii cu FCSB, antrenorul de 41 de ani a venit la meci pentru a o vedea pe Viitorul, adversara celor de la Gaz Metan in partida din etapa urmatoare, dupa pauza internationala.

Edi Iordanescu a anuntat ca ramane la Medias pana vara viitoare

Edi Iordanescu a transmis ca va ramane la Medias pana la vara si ca si-a impus calificarea in play-off cu echipa sa actuala. Astfel, antrenorul inchide usa posibilei plecari la FCSB.

"Cauzele nu o sa le spun niciodata, pentru ca fac parte din intimitatea echipei. Sunt lucruri care pot sa fie facute mai bine aici, in interiorul clubului. Au fost presiuni asupra clubului, dar nu vreau eu sa le dezvolt. Trebuia sa vorbeasca un conducator al acestei echipei. Eu vreau si lucruri interne schimbate! Am vrut sa trezesc si echipa. Nu plec pana la vara de aici si sunt foarte implicat. Ne-am autoimpus play-off-ul! Nimeni din club nu mi-a cerut asta" a spus Iordanescu dupa partida cu Poli Iasi incheiata cu scorul de 3-2 pentru Gaz Metan.