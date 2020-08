FC Voluntari - Dinamo Bucuresti, LIVE TEXT de la ora 21:30 | Gigi Multescu debuteaza pe banca "cainilor"

Dinamo o va infrunta pe Voluntari, in deplasare, de la ora 21:30.

Dupa o pauza de 3 saptamani, clubul din Stefan cel Mare revine pe gazon.

La echipa au fost depistate in total 18 cazuri de COVID-19, iar echipa nu a putut juca in ultimele 3 saptmani. Ei mai au de disputat 7 meciuri pana la finalizarea campionatului.

Multescu nu se va putea baza pe Diego Fabbrini, Mihai Popescu si Andrei Sin, care sunt inca infectati cu noul coronavirus.

Dinamo ocupa locul 13 in clasament cu 21 de puncte, fiind la 10 puncte distanta de locul care o poate salva de la retrogradare. Voluntari are 31 de puncte, iar in cazul unei victorii in aceasta seara, poate scapa matematic de retrogradare.

Meciurile pe care Dinamo le mai are de jucat:

Dinamo - Chindia Targoviste (etapa 3 - restanta)

Hermannstadt - Dinamo (etapa 4 - restanta)

Chindia Targoviste - Dinamo (etapa 10 - restanta)

Dinamo - Hermannstadt (etapa 11 - restanta)

Sepsi - Dinamo (etapa 12 - restanta)

FC Voluntari - Dinamo (etapa 13)

Dinamo - Viitorul (etapa 14)

Echipe probabile

Voluntari: V. Cojocaru - Struna, Pascanu, Armas, A. Vlad - Capatana, Gorobsov, De Lucas - I. Gheorghe, Tudorie, Matan

Dinamo: Straton - Kostrna, Puljici, R. Grigore, Skovasja - Mrlzjak, Rauta - Sorescu, Neicutescu, Lazar - Montini