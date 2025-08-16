Petrolul - FC Hermannstadt, LIVE TEXT de la 21:30



Duelul de la Ploiești va pune față în față două cluburi care au început modest sezonul din Superliga. Petrolul se află pe locul 11, cu 5 puncte, în timp ce Hermannstadt se află și mai jos, pe 14, cu 3 puncte.



Petrolul vine după remiza cu Universitatea Cluj, din deplasare, scor 1-1. De parte cealaltă, FC Hermannstadt, care nu are nicio victorie în această stagiune, a pierdut în ultima rundă pe terenul Universității Craiova, scor 0-1.



Meciul este unul special și pentru Marius Măldărășanu. Antrenorul sibienilor revine în Ploiești, orașul natal, și va înfrunta Petrolul, clubul la care s-a format ca jucător.

Statistici LPF: avantaj pentru Hermannstadt în duelurile directe



Petrolul și FC Hermannstadt s-au mai întâlnit în principala competiție internă de nouă ori, de două ori s-au impus prahovenii, de trei ori au câștigat sibienii, iar alte patru partide s-au terminat la egalitate.



Prima confruntare a avut loc pe 10 septembrie 2022, FC Hermannstadt - Petrolul 2-1 (Seto - autogol, I. Stoica / Irobiso). Ploieştenii şi-au luat revanşa în returul sezonului regulat 2022-2023, când au învins pe teren propriu cu 2-0 (13 februarie 2023).



Cele mai multe goluri şi cea mai mare diferenţă de scor s-a consemnat pe 27 septembrie 2024, Petrolul - FC Hermannstadt 4-1.



Cea mai recentă dispută din campionat: 11 aprilie 2025, FC Hermannstadt - Petrolul 1-1 (Ianis Stoica / Gheorghe Grozav).

