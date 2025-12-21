Roș-albaștrii rămân pe locul nouă în ierarhie, dar se apropie la opt puncte de liderul Rapid.

Gigi Becali: ”Părerea mea e că nu este penalty la Graovac!”

Gigi Becali a comentat penalty-ul provocat de Daniel Graovac în derby-ul cu Rapid. Fundașul bosniac a încercat să îl blocheze pe Claudiu Petrila, dar l-a ținut și mai apoi s-a prăbușit peste mijlocașul roș-albaștrilor.

Întrebat într-o intervenție telefonică la Prima Sport dacă în opinia sa Istvan Kovacs a procedat bine atunci când a dictat penalty, Becali a spus în primă fază că decizia centralului din Carei a fost cea corectă.

Apoi, finanțatorul de la FCSB a transmis că a spus acest lucru doar pentru a le da dreptate moderatorilor emisiunii și că, de fapt, după părerea sa, nu a fost penalty.

”Nu are rost să comentăm, a fluierat din prima, am avut și VAR-ul. Îl ține ca să nu poată să controleze mingea și apoi cade peste el. Eu nu văd nicio piedică la picioare. Îl ține puțin de umăr cu cotul și la revedere, nu văd niciun picior împiedicat, nu cade peste el. Am zis ca voi din respect, ca să nu comentez arbitrajul. Părerea mea e că nu este penalty”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Clasamentul din Superliga României

