FC Botosani - Universitatea Craiova, LIVE de la 19:00 | Craiova nu a mai reusit sa inscrie de trei etape si e obligata sa castige pentru a ramane aproape de FCSB

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Botosani si Universitatea Craiova pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Echipa lui Croitoru se afla pe ultimul loc in clasamentul playoff-ului si a inceput cu stangul, dupa ce a pierdut in deplasarea cu FCSB. Botosani are 21 de puncte in clasament si vine dupa doua meciuri fara victorie.

De cealalta parte, ultimele meciuri ale Craiovei din campionat s-au incheiat cu acelasi scor, 0-0. Oltenii nu au reusit sa mai marcheze in campionat din luna martie, de la meciul cu UTA. Craiova este pe locul 3, cu 30 de puncte obtinute, la 6 puncte distanta de liderul FCSB.

In sezonul regular, Craiova s-a impus in ambele intalniri, de fiecare data cu 1-0.

Echipele probabile:

Botosani: Pap - Braun, Chindris, Seroni, Tiganasu - Papa, Rodriguez, Ongenda - Ashkovski, Caia, Keyta

Universitatea Craiova: Pigliacelli - Vladoiu, Papp, Constantin, Bancu - Mateiu, Nistor - Cimpani, Cicaldau, Camara - Tudorie