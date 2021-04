EXCLUSIV | "Croitoru vorbeste mult si uneori pe langa subiect!" Rotaru, reactie dura dupa infrangerea cu FC Botosani! Ce a spus despre arbitraj

Universitatea Craiova a remizat, scor 1-1, cu FC Botosani.

Mihai Rotaru a comentat la Pro X meciul din a doua etapa a playoff-ului Ligii 1. Patronul oltenilor a aruncat sageti spre staff-ul celor de la FC Botosani si a vorbit despre obiectivele lui Ouzounidis in acest final de sezon.

In plus, Rotaru a comentat si afirmatiile lui Gigi Becali, care a spus recent ca Universitatea Craiova nu mai are nicio sansa la titlu.

"Noi avem o rivalitate cu orice echipa impotriva careia jucam, nu e ceva special cu Botosani. Ii respectam si pe ei, asa cum ii respectam si pe ceilalti. E vorba de educatie, nu de rivalitate. Croitoru vorbeste mult si uneori pe langa subiect, dar nu vreau sa intru in polemici cu nimeni.

Ii felicit pentru atitudinea de aseara, in rest nu ma intereseaza cum se prezinta la alte meciuri. Noi suntem frustrati de anul trecut in confruntarile cu FC Botosani, dar asta e.

Ne simtim putin frustrati si pentru ca eram in crestere de turatie cand s-a terminat sezonul regulat, iar acum suntem suparati ca nu mai suntem la mana noastra. Titlul s-a indepartat. Nu stiu ce zice domnul Ouzounidis, eu nu vorbesc cu staff-ul 24 de ore dupa meci.

Daca am pastrat pana acum un ton rezervat si nu am comentat deciziile arbitrilor, as vrea sa continui pe aceeasi linie. Credem ca greselile sunt omenesti, dar e normal sa fim frustrati. In astfel de meciuri, o greseala poate face diferenta. Noi am pierdut 4 puncte in doua meciuri din cauza unor greseli de arbitraj, dar nu o sa incepem sa ne vaitam, sa tipam, sa ne plangem de ce am patit.

Anul trecut am jucat cu sabia deasupra capului fiecare meci. Acum nu mai e cazul, echipa stie sa joace sub presiune. S-a vazut ca au dat tot, ca si-au dorit si nu cred ca din cauza atitudinii jucatorilor am pierdut. Se poate intampla... Ne-am indepartat de titlu, iar diferenta e facuta de penalty-urile transformate de CFR si cele nedate pentru noi si care au fost.

Ouzounidis are ca obiectiv calificarea in cupele europene. Speram si la titlu, am putea face event-ul, dar ne-am indepartat putin de unul dintre obiective. De aceea, vreau sa ne urcam pe ei in urmatoarele doua meciuri. Nu s-a terminat nimic, nu e cazul sa incepem sa plangem in batista. Nu am jucat intre noi, cele din fruntea clasamentului, suntem care pe care.

Nu ne intereseaza ce spune lumea, ar fi culmea. Noi vrem sa demonstram ca avem cel mai bun lot si ca putem sa castigam campionatul. Nu le zice nimeni jucatorilor in vestiar: 'Demonstrati-i lui Becali ca se inseala!' Noi trebuie sa ne demonstram noua, sa aratam ca suntem buni si ca meritam sa fim acolo sus", a declarat Mihai Rotaru la Ora exacta in sport.