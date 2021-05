FC Botosani - FCSB, LIVE de la ora 19:45 | Probleme uriase de lot pentru Toni Petrea in startul returului! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 1 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

In aceasta seara, FCSB joaca in deplasare pe terenul celor de la FC Botosani, in ultimul meci din etapa a 6-a a playoff-ului Ligii 1.

Inaintea acestei partide, moldovenii sunt pe locul 4, cu 28 de puncte, in timp ce FCSB ocupa a doua pozitie a clasamentului, cu 40 de puncte. Ros-albastrii au sansa de a reveni pe locul 1 in cazul unui rezultat negativ al celor de la CFR Cluj, intre cele doua echipe fiind o diferenta de doar doua puncte.

In turul acestui playoff, FC Botosani a inregistrat doua victorii, cu Academica Clinceni (2-1) si Sepsi Sf. Gheorghe (2-1), o remiza, in compania Universitatii Craiova (1-1), si doua infrangeri, cu FCSB (1-2) si CFR Cluj (2-0),

De cealalta parte, pe langa victoria in fata echipei lui Marius Croitoru, FCSB a mai castigat duelul cu Academica Clinceni (2-0) si a remizat cu CFR Cluj (1-1), in celelalte partide fiind invinsa de Sepsi Sf. Gheorghe (1-2) si Universitatea Craiova (0-2).

Toni Petrea se confrunta cu probleme importante de lot pentru meciul din aceasta seara. Ros-albastrii nu pot conta la Botosani pe Miron si Sut, accidentati, si nici pe Tanase, suspendat pentru cumul de cartonase galbene.

Partida dintre FC Botosani si FCSB este programata de la ora 19:45 si va fi transmisa live pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

FC Botosani: Pap - Braun, Chindris, Meleke, Tiganasu - Askovski, Rodriguez, Papa - Al Mawas, Croitoru, Fili

FCSB: Vlad - Cretu, Cristea, Harut, Radunovic - Ov. Popescu, Simion, Olaru - Morutan, Istrate, Oct. Popescu