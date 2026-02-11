Snowboarderul american Nick Baumgartner, unul dintre cei mai în vârstă competitori la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, şi-a propus să concureze până la JO 2034 din SUA, când va avea 52 de ani, scrie Reuters.

''Cred că ar fi grozav să pot concura pe teren propriu. Deci ştim cu toţii ce înseamnă asta - 2034. Salt Lake City, Utah. Pot ajunge acolo? Habar n-am. Vom afla? Absolut'', a spus Baumgartner într-o conferinţă de presă.

Nick Baumgartner, veteranul care ”își urmărește visele”

Baumgartner a câştigat o medalie de aur la Jocurile Olimpice din 2022 de la Beijing la vârsta de 40 de ani, depăşind deja limita de vârstă pentru majoritatea olimpicilor.

El concurează la snowboard cros (SBX), o cursă de mare viteză (contracronometru) pe un traseu cu obstacole, sărituri şi viraje strânse.

Nick şi coechipiera sa Lindsey Jacobellis, care avea 36 de ani la acea vreme, formau cel mai în vârstă duo concurent care a câştigat aurul la snowboard cros pe echipe mixte la Beijing în 2022. Primul lor eveniment de la Livigno, oraşul alpin care găzduieşte probele de snowboard, este programat pentru joi.

Snowboard crosul permite concurenţilor o longevitate mai mare decât în alte discipline, cum ar fi big air sau halfpipe, care sunt dominate de tineri, a mai spus Baumgartner, conform Agerpres, adăugând că speră să-i motiveze pe alţii să ''obţină ceea ce îşi doresc de la viaţă''.

''Dacă am 52 de ani în 2034 şi încă fac asta, nu ai nicio scuză să nu-ţi urmăreşti visele. Absolut niciuna'', a conchis Baumgartner.