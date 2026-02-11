Denis Drăguș a explicat pentru PRO TV și Sport.ro cum au stat lucrurile în legătură cu scandalul izbucnit după meciul cu Kasimpașa.

Denis Drăguș, despre conflictul din Gaziantep - Kasimpașa

Presa turcă a relatat că internaționalul român a fost așteptat în tunelul care duce la vestiare de un adversar, Bacao, care și-a dorit să îl agreseze fizic pe Drăguș.

Conflictul ar fi degenerat, iar între jucătorii celor două echipe a început o încăierare. Doar apariția forțelor de ordine a făcut să nu se ajungă la lucruri mai grave. Drăguș susține însă că informațiile apărute în Turcia au fost mult exagerate. Atacantul nu a negat existența unui conflict, însă spune că ”nu a fost nimic ieșit din comun”.

”Nu mi s-a părut nimic ieșit din comun, pur și simplu s-au încins spiritele puțin, dar atât, nimic mai mult de atât. Normal, erau supărați și frustrați, noi fiind în zece oameni.

Nici nu ne-am apropiat la trei metri pe tunel, eu față de jucătorul respectiv, era departe de mine, eram la distanță. E intens, se trăiește intens ceea ce e frumos, părerea mea”, a spus Denis Drăguș în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.