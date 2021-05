"Trebuie sa se gandeasca la un transfer!" Tanase, incurajat sa plece de la FCSB! Inlocuitorul pe care Becali il are deja la echipa

Florin Tanase este golgheterul campionatului, cu 22 de goluri.

Lucian Sanmartean a jucat la FCSB din ianuarie 2014, pana in ianuarie 2015. Fostul fotbalist are numai cuvinte de lauda pentru Florin Tanase si este de parere ca trebuie sa faca pasul intr-un campionat puternic.

"Tanase face un sezon foarte bun, nu-i deloc usor sa marchezi 22 de goluri, e chiar impresionant. Cred ca are varsta la care trebuie sa faca pasul in afara. Si el, si clubul ar trebui sa se gandeasca la o mutare in vara.

Personal, il vad intr-un campionat puternic al Europei. E un fotbalist inteligent. Eu povestesc de foarte mult timp despre el, am observat inca de la inceput ce calitati are. Chiar a avut un sezon incredibil, a evoluat convingator si la echipa naționala", a declarat Sanmartean pentru GSP.

Lucian Sanmartean a oferit o varianta si pentru inlocuitorul lui Tanase. Fostul international este incantat de calitatile lui Octavian Popescu si il vede un jucator important pentru FCSB si echipa nationala.

"Este un fotbalist foarte bun, tanar, e dezinvolt in teren, matur in joc. Daca e lasat sa joace meci de meci, asa cum se intampla acum, poate deveni un fotbalist important, chiar pentru nationala Romaniei. E incantator uneori!" , a dezvaluit Sanmartean.