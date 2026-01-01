Universitatea Cluj a primit oferta pentru transferul portarului Edvinas Gertmonas!

Unul dintre cei mai buni portari din Superliga României, Edvinas Gertmonas poate pleca acum, în această iarnă, de la Universitatea Cluj.

Portarul cu o înălţime de 1,92 m era, și atunci când a fost transferat de Universitatea Cluj, titularul naţionalei Lituaniei și avea în palmares trei titluri de campion în ţara sa alături de Zalgiris Vilnius, cu care a mai cucerit o Cupă şi două Supercupe.



Edvinas Gertmonas, evoluții solide la Universitatea Cluj



Edvinas Gertmonas a început cariera de jucător profesionist la Taurus, iar în 2015 a fost transferat de către formaţia franceză Stade Rennais de la Atlantas.

Nu a strâns prezenţe pentru prima echipă a celor de la Stade Rennais, însă a evoluat pentru formaţia secundă a echipei din Franţa în 48 de partide.

În 2019, goalkeeper-ul lituanian a revenit în ţara natală la FK Zalgiris Vilnius, la care a avut cea mai bună perioadă a carierei.

A cucerit trei titluri de campion în 2020, 2021 şi 2022. Pe lângă cele trei campionate, goalkeeper-ul a triumfat în 2022 în Cupa Lituaniei, iar în 2020 şi 2023 a câştigat Super Cupa Lituaniei.



Edvinas Gertmonas, de la Universitatea Cluj, dorit de Panaitolikos



În sezonul 2022/2023, portarul Universităţii Cluj a bifat primele apariţii în grupele unei competiţii europene. Echipa sa a evoluat în grupele Europa Conference League, Edvinas Gertmonas fiind titular în toate cele şase partide.

