Universitatea Cluj a primit oferta pentru transferul portarului Edvinas Gertmonas!

Universitatea Cluj este așteptată să dea un răspuns în cazul transferului lui Edvinas Gertmonas.

Unul dintre cei mai buni portari din Superliga României, Edvinas Gertmonas poate pleca acum, în această iarnă, de la Universitatea Cluj.

Portarul cu o înălţime de 1,92 m era, și atunci când a fost transferat de Universitatea Cluj, titularul naţionalei Lituaniei și avea în palmares trei titluri de campion în ţara sa alături de Zalgiris Vilnius, cu care a mai cucerit o Cupă şi două Supercupe.

Edvinas Gertmonas, evoluții solide la Universitatea Cluj 

Edvinas Gertmonas a început cariera de jucător profesionist la Taurus, iar în 2015 a fost transferat de către formaţia franceză Stade Rennais de la Atlantas.

Nu a strâns prezenţe pentru prima echipă a celor de la Stade Rennais, însă a evoluat pentru formaţia secundă a echipei din Franţa în 48 de partide.

În 2019, goalkeeper-ul lituanian a revenit în ţara natală la FK Zalgiris Vilnius, la care a avut cea mai bună perioadă a carierei.

A cucerit trei titluri de campion în 2020, 2021 şi 2022. Pe lângă cele trei campionate, goalkeeper-ul a triumfat în 2022 în Cupa Lituaniei, iar în 2020 şi 2023 a câştigat Super Cupa Lituaniei.

Edvinas Gertmonas, de la Universitatea Cluj, dorit de Panaitolikos

În sezonul 2022/2023, portarul Universităţii Cluj a bifat primele apariţii în grupele unei competiţii europene. Echipa sa a evoluat în grupele Europa Conference League, Edvinas Gertmonas fiind titular în toate cele şase partide.

În total, Edvinas a bifat 116 meciuri în tricoul celor de la FK Zalgiris Vilnius, dintre care 53 au fost fără gol primit.

În ceea ce priveşte naţionala Lituaniei, Edvinas Gertmonas a debutat în 2015 la vârsta de 19 ani, iar în ultima campanie de calificări pentru Campionatul European din Germania, acesta a bifat cinci prezenţe.

  • De când a semnat cu Universitatea Cluj, din vara anului 2024, a adunat 58 de partide pentru ”studenți”, a încasat 51 de goluri și a închis definitiv poarta în aproape jumătate dintre partide, în 24!

Acum, în urma evoluțiilor din Ardeal, se pare că a atras atenția formației Panaitolikos, din Grecia, după cum notează mai multe publicații de presă elenă.

În plus, chiar ar fi fost trimisă către Universitatea Cluj o ofertă de transfer. Rămâne de văzut cum se vor încheia negocierile, dacă va pleca portarul lituanian din România și va urma o nouă etapă în cariera sa, în Grecia.

