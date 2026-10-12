LIVE TEXT FC Argeș - CFR Cluj, de la 18:00. Primul duel între foștii colegi campioni cu Rapid, Bogdan Andone și Marius Șumudică

FC Argeș - CFR Cluj, de la 18:00. Primul duel între foștii colegi campioni cu Rapid, Bogdan Andone și Marius Șumudică Superliga
SPORT.RO
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Meciul FC Argeș - CFR Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro.

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FC Argeș - CFR Cluj

9 august 2026, Universitatea Craiova - FC Argeș 0-1: a fost ultimul succes reușit de piteșteni în Superligă. Au urmat două remize și patru înfrângeri.

Ardelenii au pierdut patru dintre cele cinci deplasări din acest sezon, singurul succes fiind reușit pe terenul celor din Miercurea Ciuc (FK Csikszereda), scor 3-2 (29 august 2026).

Gruparea din Trivale este formația cu cele mai puține șuturi expediate pe spațiul porții adverse, doar 29.

Duel în premieră Bogdan Andone - Marius Șumudică, foștii colegi de la Rapid campioni în 1999

Ca jucători, Bogdan Andone și Marius Șumudică au câștigat titlul cu Rapid în 1998-1999. Aceștia se vor duela în premieră din postura de antrenori principali pe prima scenă din România.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 34 de ori, de nouă ori au câștigat argeșenii, de 19 ori s-au impus clujenii, iar alte șase partide s-au terminat la egalitate.

Primul meci s-a jucat în 1969

Primul meci a avut loc pe 26 octombrie 1969, FC Argeş - CFR Cluj 3-0 (triplă Constantin Radu I), antrenori Constantin Teaşcă, respectiv Constantin Rădulescu.

Întâia victorie din contul clujenilor: 1 iulie 1970, CFR Cluj - FC Argeş 2-1.

Cea mai mare diferență de scor a însemnat și cel mai clar succes bifat de clujeni în deplasare pe prima scenă: 7 mai 2022, FC Argeș - CFR Cluj 0-6.

Cea mai recentă dispută directă din campionat: 22 mai 2026, CFR Cluj-FC Argeș 1-1. Info: LPF

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