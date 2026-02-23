Un meci care poate decide destinul tricolorilor

Acest duel nu este doar o etapă în plus, ci o veritabilă șansă pentru România de a rămâne în cursa pentru Mondiale. O victorie ar trimite echipa în finala barajului și ar menține vie speranța calificării la turneul final. Miza este uriașă, iar presiunea, pe măsură — tocmai de aceea prezența fanilor români la Istanbul ar putea face diferența.

O invitație pentru suporteri: Istanbul te așteaptă

Pentru cei care vor să fie martori direcți ai unui moment crucial din fotbalul românesc, Istanbul devine o destinație accesibilă. Zbor24.ro pune la dispoziție bilete de avion către Istanbul începând de la doar 61 EUR, facilitând astfel deplasarea suporterilor dornici să fie alături de tricolori.

Sfaturi pentru o deplasare reușită

Rezervă biletele din timp pentru a beneficia de cele mai bune tarife.

Alege o cazare convenabilă și informează-te despre rutele de acces către stadion.

Verifică actele necesare și pregătește-te pentru o experiență intensă.

De ce să alegi Zbor24.ro?

Zbor24.ro este o platformă de încredere, creată pentru cei care vor să călătorească smart. Oferă opțiuni variate de zbor, asistență 24/7 și un sistem simplu de rezervare, astfel încât deplasarea la meci să fie cât mai ușor de organizat.

Fii parte din poveste! Cu Zbor24.ro, drumul către Istanbul începe la 61 EUR, iar emoția fotbalului adevărat te așteaptă pe stadion.