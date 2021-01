Faza MONDIALA in Clinceni - Botosani! Neymar, tu esti?! :) Golul care va ajunge in toata Europa! Cum a marcat Chunchukov

Academica Clinceni s-a impus cu 2-1 in fata celor de la FC Botosani.

Adi Popa a deschis scorul in minutul 13, iar Al Mawas a restabilit egalitatea in mai putin de 15 minute. Scorul final a fost stabilit de Chunchukov, in minutul 73.

Bulgarul a inscris dupa o faza in care si-a driblat adversarii si a sutat pe jos, mingea depasindu-l pe portarul celor de la FC Botosani si alunecand spre plasa.

Acesta a fost al treilea gol al bulgarului in varsta de 26 de ani, care joaca la Clinceni de la sfarsitul lunii august 2020.