Concurenta pentru starurile de la FCSB! "E vremea lui si sunt convins ca va da gol in fiecare meci!" Cine este noul star din Liga 1

Valeriu Iftime isi pune toate sperantele intr-un jucator de la echipa lui.

Hamidou Keyta, cel mai bun marcator de la Botosani, nu a reusit sa se transfere in Turcia si a fost titular in partida cu Dinamo, scor 4-0, meci in care a reusit sa marcheze un gol. Chiar daca a fost aproape de o mutare, Iftime spera ca francezul sa nu plece de la Botosani si este convins ca va inscrie in fiecare meci.

"El daca era la noi in astea 3 etape una ca aveam 6 puncte sau 9 puncte fara probleme si avea oferta acum din nou, din pacate el a avut un transfer turcesc adica prin spatele portii, a fost plecat i-am dat drumul miercuri totul era ok si joi sau vineri s-a blocat asta e.

Eu as vrea sa ramana, numai sa nu prinda iar curentul si sa o ia razna dupa o oferta din asta turceasca. E vremea lui in fotbal si sunt absolut convins ca da gol in fiecare meci o sa vedeti.

Eu sper sa ramana la noi pana in vara si chiar ii fac oferta si mai mult cu siguranta ii fac o oferta macar un an si ii fac o oferta buna. Aici depinde de salariul pe care il mint unii ca poate sa il primeasca si cand ii spui ca ii spui ca poate sa primeasca 40 de mii pe luna nu ai cum sa il mai tii pentru ca e subtire coarda acolo" a spus Valeriu Iftime pentru TelekomSport.

Keyta s-a transferat la Botosani in septembrie 2019, iar in sezonul actual a reusit sa marcheze 11 goluri si a oferit 3 pase decisive. Fostul jucator de la Viitorul este cotat la 700.000 de euro, potrivit Transfermarkt.