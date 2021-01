"S-a terminat interviul?!" Moment INCREDIBIL cu Chipciu la interviuri dupa ce a dat gol! Nu mai exista rivalitate in astfel de momente: "M-am gandit la Pintilii, trece prin clipe grele"

Alex Chipciu a fost titular cu Hermannstadt si a marcat in minutul 37 pentru 1-1.

La flash interviu, dupa meci, Chipciu n-a vrut sa iasa din direct fara sa-i transmita un mesaj prietenului Pintilii. Fostul capitan al FCSB trece prin momente grele din cauza unei situatii de familie.

"S-a terminat interviul? As vrea sa mai zic ceva. Cand am dat golul, gandul meu s-a dus catre Pintilii. E prietenul meu, stiu prin ce trece. E intr-o situatie foarte grea, stiu cum e pentru ca si eu am trecut prin asa ceva. Stiu ca nu-l ajuta cuvintele mele, n-au cum sa-l ajute, dar vreau sa stie ca sunt alaturi de el", a spus Chipciu la Digisport.

Si jucatorii de la FCSB, dar si antrenorul Toni Petrea si-au exprimat solidaritatea cu Pintilii dupa victoria cu Voluntari, de vineri seara.



"Mama lui Mihai trece prin momente dificile. A trebuit sa fie alaturi de ea la Iasi. Speram ca lucrurile sa revina la normal cat mai repede", spunea Petrea pe 22 ianuarie.