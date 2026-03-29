FCSB joacă în acest sezon în play-out, după sezonul mult sub așteptări, iar la echipa roș-albastră au loc mai multe schimbări.

Echipa antrenată de Mirel Rădoi se află pe primul loc în play-out și are cu două puncte mai multe față de UTA.

MM Stoica a făcut anunțul: „Ne gândim la asta”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că Mihai Toma și Alexandru Stoian ar putea fi împrumutați în următoarea perioadă pentru a prinde mai multe minute.

Mihai Stoica a explicat că cei doi jucători care îndeplinesc regula U21 au jucat mai puțin în urma prezenței portarului de 18 ani, Matei Popa, în poartă.

„Dacă vom rămâne să jucăm cu portar sub vârstă, ar trebui să ne gândim să lăsăm să meargă împrumut jucătorii tineri care trebuie să joace.

Stoian, Toma, da. Și lui Mirel îi place foarte mult Stoian. E un jucător care, eu cred, e atacant”, a declarat Mihai Stoica pentru fanatik.ro.

Alexandru Stoian a jucat 19 meciuri în tricoul lui FCSB în acest sezon și are trecute în cont patru goluri și o pasă decisivă.

de cealaltă parte, Mihai Toma are un gol pentru campioana României și a adunat 23 de prezențe pe teren pentru roș-albaștrii.